無綫台慶｜馮盈盈江嘉敏大合照零交流 各自搵人傾偈 (23:25)

【今晚直擊】無綫一年一度大騷《萬千星輝賀台慶》，今晚於將軍澳電視城舉行，完騷後眾藝人影大合照。當中馮盈盈與好姊妹江嘉敏成為焦點之一，原因二人今年5月爆出「富豪船P」事件，感情不如往昔，見到她們並排而企時零交流，馮盈盈只顧跟身旁的楊明傾偈，江嘉敏則和鄧佩儀說話，明顯面左左。最終胡鴻鈞出現，被安排站在兩女中間，為她們暫時解除尷尬狀態。

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（即時娛樂）