無綫台慶｜劉溫馨跳舞當眾甩鞋底 感激周嘉洛余德丞出手相助 (23:45)

【今晚直擊】劉溫馨在《萬千星輝賀台慶》跳舞環節中出意外，高跟鞋的鞋底突然脫落。她事後表示︰「我也不知發生什麼事，跳舞時站不穩，後來覺得左腳高、右腳低，原來高跟鞋的鞋底甩了出來，幸好拍檔周嘉洛扶住我。我見到鞋底在舞台中間，多謝余德丞飛撲出去，幫我執走了鞋底。今次很難忘，未試過發生這些事。這對鞋是2013年參選港姐時，公司給我們演出時穿的。今次表演綵排時，我都是穿這對鞋，綵排時沒有事，豈料正式演出時就甩了出來。」

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（即時娛樂）