錢國偉設靈｜跟Wilson關係親密 張衛健蘇永康許志安：我們應叫Big Five (20:59)

連詩雅（左起）、鄭欣宜、陳自瑤和姚子羚曾跟Wilson合作過。（孫華中攝／明報製圖）

【今日直擊】「金牌監製」錢國偉（Wilson）今日在沙田大圍寶福紀念館地下的寶福堂設靈，Big Four成員張衛健、蘇永康及許志安前往弔唁，離開時一臉哀傷。張衛健說：「Big Four演唱會由零開始是Wilson做監製，由紅館到海外都是他一手包辦，大家建立了深厚友誼，感謝他示範了如何做一個勇敢男人，如何愛身邊的人和家人，身體力行，講給我們知道如何做到。」

提到Wilson和他們親密程度儼如Big Five，蘇永康表示：「可以咁講，他長埋我們心中，Big Four在表演和藝術上有少許成績，Wilson作為領軍人物是功不可沒。當年Big Four得個架構，要怎樣做一無所知，但大家竟然一致想到找Wilson做監製……」張衛健插嘴說：「是，我們應該叫Big Five ，如果Big Four是身軀的四肢手腳，他就是大腦，希望他的家人振作。」

許志安表示：「好掛住他。（Big Four會延續他的精神？）是，他是好開心的人，我們會延續他的精神，一路做下去。」

這晚前來靈堂弔唁的藝人，還包括李日朗、海俊傑、黃智賢、連詩雅、鄭欣宜、鄭中基、陳自瑤、姚子羚、 李綺雯、范振鋒和太太李思欣、漢洋、蔡卓妍、羅家英及何珮瑜等。

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（即時娛樂）