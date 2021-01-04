琴姐離世｜李香琴女兒蕭紫筠稱媽媽走得安詳 (21:48)

李香琴今天離世，享年88歲。琴姐女兒蕭紫筠接受《東張西望》時表示，琴姐10年前開始有輕微中風、認知障礙症及有少少柏金遜症，她說：「10年內都係食藥醫治，醫生講有呢啲症嘅話，會逐步逐步退化。大約1個月前，（佢情况）開始差好多，除咗工人姐姐，請咗看護照顧，今早幫佢冲涼、修甲，食晏只係食糊仔，食食吓佢個人定晒、唔吞、「瞓覺」，姑娘即刻想同佢扣返啲嘢出嚟，睇吓點幫佢，但佢已經冇晒知覺，醫生同佢入房15分鐘之後出嚟，話佢入房時已經冇脈搏，已經過咗世，我哋知道佢唔喺度，傷心一定會啦，個個都好惜琴姐，但我都安慰啲朋友，如果佢哋聽到，我想同佢哋講唔好傷心，因為琴姐去得好安詳。」

琴姐契女戚美珍回覆傳媒時說：「琴姐仙遊，慈愛寬容樂善好施！難忘她對我倆的關愛，永遠懷念她！媽媽，感恩我們的緣分！願你早登極樂！一路好走！」

相關新聞：琴姐離世｜粵語片時代已合作 李香琴譚炳文緋聞傳足多年

相關新聞：琴姐離世｜李香琴愛提攜後輩 呂良偉聞契媽離世感愕然

相關新聞：琴姐離世｜《家有囍事》打牌場面超經典 李香琴冇電視睇嗌「世界末日」

相關新聞：琴姐離世｜汪明荃傷感懷念李香琴 胡楓難忘跟琴姐飲茶

相關新聞：琴姐離世｜契女關菊英傷心難過：希望她的家人節哀

相關新聞：琴姐離世｜「唔使驚，嫲嫲喺大廳」成金句 李香琴曾奪「萬千光輝演藝人大獎」

相關新聞：琴姐離世｜憑《三千年前》首奪音樂獎項 李香琴眼濕濕稱今生無憾

相關新聞：琴姐離世｜李香琴拍《公主嫁到》時不支暈倒 近年鮮有露面

相關新聞：資深女藝人李香琴離世 享年88歲

（即時娛樂）