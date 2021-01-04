琴姐離世｜姜大衞嘆失去好戲之人 胡楓悲痛：一個一個唔喺度… (22:14)

薛家燕表示非常懷念琴姐，又指對方是一個很好的前輩。（《東張西望》截圖）

胡楓對於琴姐離世感悲痛和傷心，又慨嘆朋友一個又一個先後離去。（《東張西望》截圖）

李香琴縱橫演藝界多年，在圈中人緣極佳，不少和她合作過的藝人及後輩，對琴姐離世感難過。胡楓（修哥）接受《東張西望》時表示：「個心都係唔舒服，好悲痛，一個一個唔喺度，真係好傷心。尤其係阿琴，我哋識咗60年有多，阿炳（譚炳文）又係…唉…都唔知點講。如果大家有睇過我嘅戲，佢（琴姐）多數演鍾意我嘅女人，阿琴真係好靚，好多導演鍾意搵佢，佢靚又可以做反派。」

姜大衞則對琴姐離世感突然和可惜，他說：「我哋之前有探琴姐，精神各方面都幾好，諗唔到咁快走。同佢合作都好多年前，我做導演嗰陣搵過佢同炳哥做戲…我覺得失去一個好好戲嘅人，好可惜。」

家燕姐對琴姐離世感難過，她說：「我好難過，好多好朋友都離開咗。初初同佢（琴姐）拍戲，仲有同珍姐（余麗珍），我哋拍好多『東宮西宮』嘅戲，識咗好耐，佢好惜我哋。琴姐真係好想念你、懷念你，你係一個非常好嘅前輩。」

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（即時娛樂）