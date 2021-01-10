台慶頒獎禮｜龔嘉欣連中兩元 獲最受歡迎電視女角色獎項 (22:28)

【今晚直擊】龔嘉欣今晚於《萬千星輝頒獎典禮2020》連中兩元，憑《殺手》奪得馬來西亞最喜愛TVB女主角後，再憑《香港愛情故事》獲得最受歡迎電視女角色獎項。

龔嘉欣從頒獎嘉賓陳豪及宣萱手上接過獎項後，她眼濕濕表示：「真的無想過再上這個頒獎台上，好不容易，多謝觀眾投票，在TVB就快13年，多謝公司栽培，多謝《香港愛情故事》台前幕後，特別是羅天宇……今年成績表已考得好好，4個劇集展現不同的自己。」她最後多謝天上的爺爺，還記得將自己得獎照片作為電腦的wallpaper，亦無嬲過她放棄學業。

相關新聞：台慶頒獎禮｜王浩信張振朗朱敏瀚奪「最受歡迎電視拍檔」 胡定欣獻Sing悼已故藝人

相關新聞：台慶頒獎禮｜《2020香港小姐競選》獲最佳非戲劇節目

相關新聞：台慶頒獎禮｜白彪膺最佳男配角 得獎感言過長 Do姐出手截停

相關新聞：台慶頒獎禮｜王浩信龔嘉欣膺大馬視帝視后 《反黑路人甲》奪最喜愛TVB電視劇獎

相關新聞：台慶頒獎禮｜賴慰玲一擊即中 憑《反黑路人甲》首奪最佳女配角

相關新聞：台慶頒獎禮｜朱敏瀚蔣家旻膺飛躍進步男女藝員

相關新聞：台慶頒獎禮｜汪明荃為藝員同事爭取加人工 《愛‧回家之開心速遞》奪萬千光輝演藝大獎

（即時娛樂）