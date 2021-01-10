台慶頒獎禮｜王浩信封視帝謝太太 陳自瑤感愕然：分了心 (23:40)

【今晚直擊】王浩信今晚憑《踩過界II》第2度當上視帝，在台上罕有公開多謝太太陳自瑤（YoYo），以及多謝她悉心照料囡囡，可是YoYo被鏡頭捕捉到她毫無表情。

陳自瑤事後被問到老公獲獎是否開心時，她說：「剛才行紅地氈時有些記者問過我，話他今晚好有機會、大熱，我就講笑說他年年都大熱的，所以不出奇，但都恭喜他。（電視上見到你有點愕然？）是，就是愕然，可能我…分了心，突然他講，我就回應。（分心在想什麼？）開心…哈哈。」

追問王浩信罕有公開多謝她？她力撐老公，指過往也有多謝，而自己悉心照顧女兒亦是理所當然的事。至於兩公婆會如何慶功？她表示未知道，現時感到有點不適，會先行回家。

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（即時娛樂）