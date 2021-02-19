父親麵店被指拖欠租金面臨結業 「牛雜妹」李亦喬難過落淚 (17:38)

【今日直擊】李亦喬（牛雜妹）今日到銅鑼灣出席手機殼品牌活動，談到其父在元朗經營的麵店，被業主入稟法庭提告，指他們過去兩年拖欠租金，並要求他們交還店舖鎖匙，將面臨結業一事；李亦喬表示麵店做了17年，這兩年因為社運和疫情，生意大受影響，所以跟業主代表律師協商，但去年10月洽談續約時，律師指他們欠租6位數字，並不獲續約。她說：「不知為何說我們欠租，具體欠多少亦不知道，突然有天收到提告紙，排期下個月上庭，作為女兒，只可以為爸爸聘請律師，交由律師處理，由於對方拒絕溝通，舖頭命運會如何，仍未知道！」

李亦喬表示因為這件事，今個新年她和父母都不開心，擔憂致失眠：「我對舖頭感情深過屋企，自小在舖頭吃飯。」說到面臨結業有點難過，她忍不住不停哭：「不是有這間舖頭，我不會叫『牛雜妹』，亦沒機會入行和大家見面。（經濟可有問題？）數目（指拖欠租金）不是不能給，不是數目問題，爸爸年紀大，退休無問題，但不想退休退得不光彩，爸爸不開心，但在女兒面前，表現得很堅強。」

她指店舖經營多年，與業主關係良好，不想事件複雜化，盼和平解決，「雙方中間可能有誤會，希望解決到，讓爸爸再做一段時間，相信業主亦不是想趕盡殺絕」。

（即時娛樂）