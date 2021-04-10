黃樹棠病逝｜辦追思會視乎家人意願 張雷收老友死訊非常難過 (17:10)

資深演員黃樹棠（棠哥）病逝。動作演員出身的棠哥，年輕時因無心向學而投考仙鶴港聯的演員訓練班，幾年後參與公司開拍的電影《女黑俠威震地獄門》，跟隨當時的武術指導劉家良、唐佳學做動作演員。從影超過50年，棠哥去年2月出席香港動作特技演員公會的新春團拜時，獲頒傑出貢獻獎。

與棠哥相交幾十年，香港動作特技演員公會副會長張雷得知棠哥死訊後非常難過及惋惜，希望對方家人節哀順變。他說︰「公會一直有跟進棠哥的病情，因疫情關係未能到醫院探望。我與他家人好熟，會保持聯絡，看他們有什麼需要公會幫忙，無論人力和金錢上，但其家人表示暫時沒需要，透露棠哥的意願是想低調進行（後事）。」

被問到會否為棠哥舉行追思會時，張雷表示︰「有傾過，看怎樣辦，但最終尊重棠哥家人意願。棠哥去年初在公會的新春團拜上獲頒傑出貢獻獎後，我們有見面飲茶。他是個大好人，很爽朗、爽直，沒機心和架子。我作為佛教徒，只可以做功課向棠哥迴向，祝福他往生淨土，一路好走。」

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（即時娛樂）