夏玉麟患肺癌四期情况轉差 劉思希望外界施予援手 (20:09)

資深演員夏玉麟2018年不幸患上肺癌四期，患病期間慘被親友離棄，無力支付龐大醫藥費，要靠綜援度日。今年3月，夏玉麟接受《明周》訪問時，表示接受治療以來已食盡第一代和第三代的標靶藥，亦做過電療及化療，惟成效不大，現在只能聽天由命，每日盡量保持心情開朗，希望可以捱耐一些。

劉思希因拍攝《愛‧回家之開心速遞》而認識夏玉麟，得知對方患癌後除了前往探望外，也曾在經濟上給予幫助。劉思希今日在社交平台透露夏玉麟的情况轉差，無法自理生活。她說︰「我和演員夏玉麟相識始於一場《愛‧回家之開心速遞》的戲，那次拍攝中，看見他很熟口面，但感覺又不是他，後來才知道他患上了末期肺癌，因化療樣子有所變化了。」

「他身邊未有至親和子女，無所依靠，上年過年前我造訪了他家，他家中情况比我想像中惡劣，因為自理能力已經有限了。直至現在，他和癌症拼搏兩年多，大部分日子都在醫院急症室渡過，生活已無法自理，正等待醫生批准入住政府資助的老人院，這兩天和他聯絡，知道他情况很差，感覺他也有點想放棄，我衷心希望大家可以支持他一點，他一早已無法拍戲賺取生活費，現時靠綜援，無法煮食，每月數千扣除了日常開支，剩下的錢有時連基本前往醫院的交通費用和外賣的錢也幾乎沒有了。」

「現時他希望可以吃到標靶藥，每個月藥費大約4萬，這對於他來說是非常困難的，像新聞所說的，他曾經是一位綠葉藝人，雖然沒有明星的光環，但也為娛樂圈出過一分力，由於我自己之前曾經有家人也患過肺癌，我很清楚他的痛苦，也很心疼他。善心不分數量價值，希望大家給他一點愛及資助，哪怕是數十元，集腋成裘，這樣便可以支持他每月吃標靶藥了。其實有時候他的希望真的很微小，例如聖誕節願望是食一客鰻魚飯，平時可以喝到一罐可樂。這麼簡單的東西對他來說都是奢侈，因為他需要養病治療... 我們在疾病面前都是如此的渺小，希望我們一起出一點善心，給他看到了愛和支持，人間值得！愛是不望回報，愛是永不止息。祝福他，在此替他感謝大家！」

劉思希最後寫上支持夏玉麟的銀行戶口號碼，希望大家可以幫助夏玉麟。

（即時娛樂）