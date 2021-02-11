首次以爸爸身分慶祝父親節 Patrick Sir睇住B仔長大 好有成功感 (15:14)

關宛珊4月時為老公林溥來（Patrick Sir）誕下愛子「洋葱頭」林若嘉（Preemo），Preemo現時兩個多月大，今天是Patrick Sir首次以爸爸身分慶祝父親節，他在Instagram分享多張和囝囝的合照，並分享這兩個多月來感受：「感恩上天送咗一份完美嘅禮俾我哋。見得最多除咗老婆、BB同Don Don，就係尿片、奶樽同電話（影夠未...就嚟冇晒memory）。睇住洋葱頭好似氣球咁一日一日脹大，成功感好大，責任感更大。覺得老婆好偉大，真係要錫佢多啲。Preemo每次發出新嘅聲音，都令我哋好興奮...除咗喊聲。成日提自己，唔好忽略Don Don。一家四口去咗幾次街，每次都好開心，好有family嘅感覺。每次收到老婆send嚟嘅BB相或片，都好似傻佬咁自己對住個電話笑。」

Patrick Sir表示每天早起上班，下班後返家再開工，雖然每天都超累及不夠睡，但內心又相當開心：「各位爸爸，我哋要默默地（你係爸爸你明嘅）加油，幾辛苦都要撐落去，面帶笑容地成為老婆嘅最大支援，子女嘅最佳榜樣。父親節快樂！」

（即時娛樂）