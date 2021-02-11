避答跟韓子亮是非 獲ERROR兄弟力撐 保錡心情冇受影響 (18:41)

【今日直擊】男子組合ERROR今天出席《力圖打排球》宣傳活動，成員吳保錡再捲桃色新聞後首度亮相，他受訪時以工作做盾牌避答，對於被韓子亮及女網友爆料狙擊，193（郭嘉駿）搶着說作為男人都會識女仔，好正常。獲兄弟護航的保錡，也表明心迹：「經過今次事件，發現ViuTV真是個好地方，我會同ERROR成員好好溝通工作上的動向、做得更好，心情無受影響，仲幾開心。」

問保錡是否不想提及與韓子亮的是非？他繼續遊花園，193力撐：「不是真的就不需要回應，每一日都有好多事衝着我們而來，我們不在乎，亦不會理，我們自行調節心情便可。」

肥仔（梁業）又解釋「搶咪事件」引發韓子亮不滿保錡，其實事件源於拍節目，大家度橋跟韓子亮開玩笑，不料對方誤會，193打圓場說：「如果將來有機會，也希望跟對方再合作。」問保錡有沒有後悔度橋玩「搶咪」？他說：「人生每一日都是新的一天，不用回頭望，每日都要做好自己。」保錡是非連連，令粉絲擔心他再度收埋自己，阿Dee（何啟華）搞笑稱：「九龍灣個雪櫃無位了！」

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（即時娛樂）