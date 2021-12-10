日男團Snow Man單曲銷量突破百萬 膺年度冠軍 (17:39)

日本Billboard公布年度十大單曲銷量排行榜，尊尼事務所男團Snow Man今年1月推出《Grandeur》熱賣103萬張，榮登2021年銷量冠軍，今年7月推出另一單曲《Hello Hello》亦以90.6萬張銷量排第2名。

女團乃木坂46今年成績亦亮麗，發行單曲《我會喜歡上自己的》（82.9萬張）、《對不起Fingears Crossed》（82.7萬張）及《被你罵了》（75.9萬張）分別佔銷量榜第3至5位。上月憑單曲《初心Love》正式出道的尊尼事務所男團浪花男子，則以73.2萬張排第6名。

第7至10位分別屬於King& Prince《I Promise》（62.8萬張）、日向坂46《只有你最強》（57.1萬張）、INI《A》（56.1萬張）及SixTONES《睫毛膏》（55.2萬張）。

至於年度十大專輯銷量排行榜，Snow Man《Snow Mania S1》以90.8萬張屈居亞軍，敗給韓國男團防彈少年團（BTS）大碟《BTS, The Best》102萬張佳績。SixTONES的《1ST》則以59.5萬張銷量排第3位。

（即時娛樂）