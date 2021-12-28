勁爆2021｜泳兒首奪女歌手獎喜極而泣 馮允謙自爆曾想放棄 (00:20)

《新城勁爆頒獎禮2021》昨晚（27日）舉行，馮允謙、MIRROR成員柳應廷（Jer）、胡鴻鈞獲頒男歌手獎；女歌手獎的3位得主則是泳兒、鄭欣宜及菊梓喬。

泳兒入行16年首奪女歌手獎，在台上喜極而泣。她說︰「等待的時間很長，也忘記了自己在等什麼，好的東西要耐心等待。」欣宜準備發表感言時，台下觀眾興奮大叫，令她一時反應不來。欣宜感謝大家給了她無限的耐心，在她無數次跌低時仍給予支持，希望大家也能像她一樣跌倒再起身，同時相信香港樂壇會做得更好。菊梓喬就直言今年發生了很多事，希望新一年製作更多音樂，讓大家重新認識她。

馮允謙得獎時眼泛淚光，回憶曾有段時間愈來愈少工作，也想過放棄，懷疑是否沒人再聽他唱歌。他說︰「這條路不易行，但我也行番上來。」胡鴻鈞稱今年的樂壇很熱鬧，他恭喜Jer，自爆很喜歡聽Jer唱歌。Jer就鼓勵大家追夢，不要浪費自己的才能。

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（即時娛樂）