勁爆2021｜吳浩康8次入紙紅館均被彈 自覺過去20年成績不夠好 (16:16)

英皇歌手吳浩康、許靖韻及李靖筠昨晚（27日）出席《新城勁爆頒獎禮2021》。許靖韻對奪得「勁爆歌曲」和「勁爆唱作人」2獎感到非常開心。許靖韻祝福在台上不適暈倒的鍾雨璇早日康復，稱對方當時在她後面暈倒，頭部突然撻落地上，她當刻被嚇到完全反應不及。

有份抬鍾雨璇返後台的吳浩康表示，當時不知怎麼辦，又擔心對方泄春光，全靠曾任手術室護士的艾妮即場指揮處理。吳浩康對攞「勁爆我撐歌曲」感到驚喜，也提醒他要再繼續進步，因自覺今年做得未夠好，希望明年做多些好歌，目標舉行1場紅館騷；他還自爆這幾年不斷入紙，也不斷被彈，由2018年入紙至今不下8次，幸好入紙不用太多錢，多謝公司支持。

會否希望明年舉行紅館騷，慶祝入行20周年？吳浩康說：「那又不好，這20年我又不是說很好成績，待我30周年成績好一些先。」

相關新聞：勁爆2021｜孖炎明熹齊奪入行後首個音樂獎項 姚焯菲High爆多謝媽咪

相關新聞：勁爆2021｜ERROR喜見組合獎冇分名次 跟MIRROR看齊

相關新聞：勁爆2021｜AK否認退團 嗌「我愛MIRROR」叫公司加人工

（即時娛樂）