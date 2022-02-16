《媽媽的神奇小子》獲金像獎9項提名 吳君如恨再度封后 (18:00)

吳君如監製的《媽媽的神奇小子》於《第四十屆香港電影金像獎》獲得9項提名，包括「最佳電影」、「最佳編劇」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、兩個「最佳新演員」 、「最佳原創電影音樂」及「最佳原創電影歌曲」。

君如說︰「我聽到入圍『最佳電影』時激動爆喊，因為我已半隻腳踏進了幕後，如果我可以和電影走下去，這對我來說是很大的鼓舞。」她恭喜戲中飾演其兒子的梁仲恆及馮皓揚均獲提名，也恭喜導演及編劇，還有唱主題曲的柳應廷（Jer），讚阿Jer唱得好好。

提到她入圍爭影后，君如說︰「我1999年獲得《第18屆香港電影金像獎》最佳女主角，中間當然有被提名過，但也沒得到獎，至今已相隔了20幾年，我告訴大家，我好恨攞！我繼續我的神奇之路，我現在向大家拉票，繼續謝票，希望大家支持我們。」

戲中飾演少年版蘇樺偉的馮皓揚，獲提名「最佳男配角」及「最佳新演員」。他坦言沒想能入圍：「對我來說，大家喜歡我的演出已很足夠。這次能入圍，真的很多謝大家，亦很感恩遇到這部正能量電影。」

導演尹志文笑言知道《媽》片獲得「最佳電影」等多項提名差點喜極而泣，他說：「很開心，要多謝蘇媽及偉仔（蘇樺偉），當然還有天下一電影、監製吳君如小姐及電影台前幕後，沒有多位的幫忙，絕對沒可能有這部正能量，鼓舞人心的作品。」

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（即時娛樂）