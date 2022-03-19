資深電台節目主持邵國華離世 終年64歲 (13:40)

資深電台節目主持兼《YES!》雜誌創辦人邵國華昨天（3月18日）離世，終年64歲。

邵國華的好友Anthony Lo昨天在社交平台公布死訊，他表示︰「我的好朋友邵國華，於今早離開了世界，享年64歲，和他相識了28年，是我第一份工《YES!》的老闆，之後，我們成了好朋友，和他一起選購結婚戒指、看著他的子女出生、一起喝酒吃海膽，那時香港市道好，吃海膽吃到飽，十分幸福，我們也喜歡一起看電影，他更替我出版了第一本小說，是個無所不談的交心好友，一個癌症病患者，克服困難，重生起步，雖然遇人不淑，被騙了整間公司，但依然堅持奮鬥，及後更成了醫療專家，生命力強是我最尊重邵生的地方，邵生更是香港第一個楝篤笑藝人，曾經主演過電影《救世神棍》等，亦是個出色的作家。遇上苦難的時候，我們都會互相支持，和他的太太也是好朋友，因疫情問題，家人和我都未能親身送別，倍感遺憾，他是我的長輩、師傅、好友，希望在遙遠的地方，你能好好的過活，再沒有病痛，重現笑容，我們一起做過很多核突的事情，也一起做過很多有意義的事，這一生能遇上邵國華這個好人，是人生的榮幸。一路好走了，好朋友。」

邵國華1989年在香港電台聯同倪震、梁繼璋合作主持節目《三個寂寞的心》，探討愛情問題，深受年輕聽眾歡迎；他同年與倪震創辦《YES!》，並擔任主編，後來推出的「Yes卡」引起追星族的抽卡潮，成為香港人的集體回憶。他後來轉投商業電台，並於1994年過檔新城電台，與雷宇揚、歐錦棠合作主持節目《香蕉俱樂部》，並成為該同名電影的編劇和演員。邵國華是少數曾任職香港3間電台的主持。邵國華也有參與電影創作，他有份撰寫劇本的電影《三人世界》於1989年獲香港電影金像獎最佳編劇獎。他也曾演出電影、撰寫專欄，舉行棟篤笑，多才多藝。1989年，邵國華患上舌癌，多次手術後只餘下五分二舌頭，因而變得口齒不清。他同時患有地中海貧血症、乙型肝炎，也做過腎結石手術。1996年，邵國華結婚，婚後育有一對子女，兩個孩子皆是資優兒童。2009年，邵國華獲再生會選為「香港十大再生勇士」。

昔日好友及拍檔梁繼璋在社交網貼文悼念，留言︰「懷念邵大哥，一路走好。」他又上載當年3人主持節目時的合照，表示︰「懷念那些日子，不可再聚的『寂寞心』。」

（即時娛樂）