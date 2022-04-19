女裝造型逛紐約超市 網民斥有病 馬米高：我要教育佢哋 (23:00)

馬米高獲美國的演藝學校取錄，修讀專業演員進修班，去年底到美國追夢。早前他遇上同在紐約學戲劇的前100毛藝人「黃慘盈」（李嘉文，Jessica），他訪問Jessica外，兩人更拍攝了一條逛超市教英文的短片。Jessica將馬米高變「Michelle」，為他化妝並借出服裝，兩「女」在超市購物。網民對馬米高的女裝打扮有意見，支持者讚他有膽量，但也有負評，指他有病叫去睇醫生。

馬米高不單一笑置之，他笑說：「有網民鬧，但我唔怕鬧，希望可以教育這些人。我更要證明be your best self，給有需要的人啟發與鼓勵。」問他一身「Michelle」造型在紐約街頭有沒有遇歧視？馬米高坦言初時有點緊張，要提起勇氣，因為不知道遇到怎樣的目光。他說：「原來好自在喎！有人會望，讚我靚、撩我傾偈，唔係香港嗰種歧視目光，感受到不同地方有不同文化。」

問他怎樣構思「Michelle」這角色？馬米高稱在香港教英文時已有「Michelle」出現，「初時只是搞笑，到紐約後有次在朋友的時裝店見粉紅色的長假髮，我咪借嚟玩。其實每次我扮Michelle都會有網民鬧，更有人取消訂閱，佢哋要取消都冇所謂。有更多正面回應是因為我的大膽可以為別人壯膽，做自己想做的事。我要證明不用怕別人的目光，所以『Michelle』走出街，感受真正的目光」。馬米高自爆當他一身「Michelle」造型時突然想去洗手間，他不知道應去男或女洗手間，結果他選擇了女洗手間。他笑說：「初時真係驚，但想到自己一身女裝打扮走入男廁會更突兀，當時我是『Michelle』就是女孩子啦！」

短片中見他在超市跟其他顧客互動，有黑人女士主動問他是否YouTuber，並稱讚他。他們傾了一陣，原來對方也想做YouTuber，因為馬米高而有啟發。他在Facebook寫道：「我不想Michelle只是躲在房間裏拍片的搞笑人物，我想他成為一個走在街上，活生生的真實人物，empower大家活出自己、勇敢與自信。」

（即時娛樂）