吳業坤宣布結婚：小男孩今日長大成為幸福人夫 (00:21)

32歲吳業坤（坤哥）近日身在日本，今晚（7日）他突然在社交網宣布：「小弟結婚了！」他上載與太太合照，但一頭長髮的吳太只見到背面，身形纖瘦，坤哥一臉情深望著太太；還有他們各拿著四葉草的照片。坤哥表示關於太太的事暫時留一點空間，日後再介紹給大家認識。有網民猜吳太是否日本人？會否奉子成婚？無綫高層樂易玲發文恭賀，笑坤哥行禮時有否感動喊到眼鏡再次出霧。

坤哥寫道：「想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了！感覺好微妙，一直都覺得自己仲係小朋友咁，唔知道幾時先叫大人，可能調番轉要比佢照顧番，但往後嘅日子，我會努力去守護，現在的我好幸福，謝謝大家一直以來嘅愛護及包容。接下黎都請繼續多多指教，最後，暫時關於她的事情都想留一點空間，日後再介紹給大家認識，謝謝大家！」

坤哥其後透過經理人公司回覆傳媒：「多謝各位記者朋友的祝福，收到晒！小男孩今日長大成為幸福人夫，往後會用男人方式向前進發，努力工作照顧好家庭，也衷心希望記者朋友能給予太太空間，讓她低調做我背後強大後盾的吳太。」

無綫高層樂易玲在社交網發文恭喜坤哥，她寫道：「第一次（2014年）幫坤哥搵星夢唱片，遭星夢娛樂拒絕；第一次成為歌手，簽約星娛樂，到記招現場力撐坤哥；第一次同坤哥車上揀Demo、第一次幫手Handmade派台歌《原來她不夠愛我》Cover；第一次坤哥贏得叱咤樂壇我最喜愛的男歌手獎，出席頒獎禮前同佢揀戰衣；第一次紅館個唱，係某日凌晨1點半，喺九龍城路邊打冷同坤哥講開紅館個唱，佢仲好疑惑咁問我得唔得㗎？我仲拍心口答佢：咩唔得？叫佢只需要唱好當晚台上的歌，其他一切我攪掂，就爆俾佢睇！同坤哥經歷過咁多個第一次後，睇住佢走進人生迷惘期，佢想要學習獨自面對，然後，佢第一次用18日完成『東海道53次』，由京都步行到東京，全程492公里，呢一份決心同毅力，令我終於第一次感覺到，坤哥大個仔了！今日，大個仔咗嘅坤哥走進佢人生另一新階段， 當然要為佢開香檳慶祝！恭喜恭喜！#終於可以大聲講坤哥結婚喇 #百年好合永結同心 #成熟是照顧身邊最愛 #行禮時有冇感動到喊眼鏡再次出霧 #當年攞完最受歡迎男歌手轉頭扮棋 #扮棋都全力以赴」

（即時娛樂）