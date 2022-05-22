聲生不息｜吳卓羲講20年兄弟情 黃宗澤︰連體嬰一樣 (19:54)

無綫與內地芒果TV合辦的節目《聲生不息》，最新一集以「一生所愛」為主題，找來吳卓羲（Ron）與黃宗澤（Bosco）分享相識20年的兄弟情。

黃宗澤說︰「我們拍戲拍到就快黐埋一齊，連體嬰一樣，怎會感情不好？」吳卓羲回憶他們2002年拍攝《衝上雲霄》時認識，此後如一年拍兩部劇，大家可能一年見足7個月。他說︰「男仔不會和女生一樣，我們很少問很深入的私人事。他的事，我看報紙就行了。我們不會問的，但如果他要說，我當然要聽他說。當我要講時，他也別走開，等我說完才收工。」

黃宗澤回憶當年拍攝《衝上雲霄》時，大家收工後會買幾罐啤酒，找個地方坐下來聊天，但現在長大了就沒有。吳卓羲問點解，黃宗澤認為是因為大家忙。吳卓羲卻說︰「不是，是因為老了！」他又表示不一定女孩子才有閨密，他與黃宗澤也是男閨密。

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（即時娛樂）