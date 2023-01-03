劉鑾雄曾匯巨款畀53年前舊愛 自爆曾被姊妹花冒名騙財：賤到無倫 (18:24)

富商劉鑾雄（大劉）在今天（3日）舉行的記者會上，除了交代身體狀况﹑澄清和呂麗君復合事件﹑以及提到家人外，他還談及過去女朋友，包括娛樂圈的舊愛，但他表示娛樂圈的女友只佔1%。記者問大劉有傳他好照顧以前女朋友，大劉說：「我唔識答你呢條問題，有啲係真有助養，但唔係全部，值得我贊助支持我就會做囉，我唔怕講畀你聽，我喺2﹑3年前，匯咗一筆錢係天文數字，畀一個53年前女朋友，你諗下佢𠵱家幾老，呢啲會照顧佢，因為佢值得。

有啲冇良心，有啲賤到無倫嘅，我講娛樂圈都有唔少，我喺呢度講兩句，但唔會開名，費事搞出大鑊。以前有個女朋友，兩姊妹夾埋冒簽我名，整張假文件去電油公司，申請張油卡，佢又唔好彩，畀我會計Check出嚟，我都冇去報警，如果報警就衰梗，我淨係話：『喂﹗你哋太狼喎﹗咁都得嘅？』如果我報警佢哋就死梗，我都冇做到（報警）。」

及後他續說：「油卡呢啲咁，你諗唔諗到會咁做？一個月萬幾元電油之嘛，都殺嘅？但犯法喎，你清唔清楚個意思？乜人都有㗎，仲有啲，結咗婚2﹑3年，一年都同我攞幾個鱷魚皮﹑鑽石手袋，我唔知你明唔明呀﹗」

大劉親揭The One真相：「The One個名係我個仔劉鳴煒改嘅，我本人喺任何思想﹑環境﹑私人及工作上，從來冇諗過The One呢個字出嚟。

當有啲人想搵老襯，成個廣告版隊埋嚟，叫我搵秘書去登廣告，我都會照幫手嘅。（蕭若元在節目表示The One是你一生中至愛？）我私下冇諗過叫The One，第一，我英文好水皮，第二，個稿係人哋交嚟，交嚟叫我秘書去登，借我哋秘書去呃老襯。」

大劉表示今次開記者會，最緊要作出澄清：「今次唔係豁出嚟，係谷咗氣好耐，將啲冤鬱氣喺個心擺咗30幾年，（現在舒服些？）唔會，不過最緊要係澄清，唔想再畀人造謠造非，包括女人﹑蕭才子，話我狂躁症，話我最愛李嘉欣﹑The One。（將The One改名？）梗係唔會啦，因為個名係我個仔改㗎嘛。」

他續說：「好多嘢谷谷埋埋，又話我喺飛機鬧人又摑人兩巴﹑人哋喊我即刻喺袋攞張支票掟落塊面，我隨身唔袋支票，乜嘢都有人作，啲人唔抵得我，搵到少少錢，多幾個女朋友...把口喺人哋到，我可以大膽講，娛樂圈邊個真係人﹑真係鬼﹑真係魔，神就冇，鬼同魔就多喇，我做人都有道德底線...結果有人成功咗，The One搞掂咗，我都替佢開心，唔係咁易搵㗎﹗」記者問到在眾多女朋友之中，有沒有值得稱讚？大劉說：「娛樂圈？I am Sorry，冇，係絕對冇﹑係絕對絕對冇。」

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（即時娛樂）