大劉籲「燈神」勿胡亂招搖撞騙 唔向蕭若元採法律行動 (18:47)

大劉表示同情和可憐蕭若元：「我幫過好多窮人，如果佢有問題，我唔介意幫埋佢。」（劉永銳攝/資料圖片）

富商劉鑾雄（大劉）在今天（3日）舉行的記者會上，除了交代身體狀况﹑澄清和呂麗君復合事件﹑談到太太陳凱韻（甘比）﹑以及過去女朋友外，還有提到「燈神」蕭若元。

對於蕭若元在其平台說到跟大劉好熟，大劉看後覺得好好笑，他說：「講到我同佢好熟，食過10幾次飯，其實我只係見過佢一次，是36、7年前喺黃玉郎公司，當時黃玉郎同我講蕭若元人工有20幾萬，我仲問：『點解咁貴？』黃玉郎話佢英文好，我話喺外國派牛奶同報紙嘅英文都好。叻有乜用，天專收叻人，佢因為欠債要避走台灣，個仔蕭定一又破產，我都好同情同可憐佢，我幫過好多窮人，如果佢有問題，我唔介意幫埋佢。」大劉還叫蕭若元：「求求你讓我躲開，不要借我個名talk 3、talk4（說三道四），唔好胡亂招搖撞騙，話我狂躁症，佢個症就係『荷包肝硬化』。」

大劉不會要求蕭若元收回言論或採取法律行動，他說：「佢人喺台灣，事事都法律行動，變相益佢，亦唔會叫台灣朋友『探下』佢，因為我唔想影響到第二代，不過如果佢再講，會打擊佢喺台灣網絡平台，令佢無晒信用。」

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（即時娛樂）