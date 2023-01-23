張天賦自爆曾上網下載歌曲 尾場嘉賓古巨基幫MC「拆彈」 (13:52)

MC張天賦一連三場紅館演唱會，昨晚（22日）順利完成，連日來不少圈中朋友捧MC場，包括佘詩曼、樂隊Zpecial、洪嘉豪、陳蕾、魏浚笙和女友、肥仔@ERROR、張曦雯、曾樂彤 、張蔓姿和張蔓莎﹑袁澧林﹑黃溢豪、黃淑蔓、吳君如、盧慧敏﹑陳煒﹑ANSONBEAN﹑藍奕邦﹑梁釗峰和湯怡等。

昨晚演唱會來到尾場，適逢大年初一，MC跟觀眾拜年，祝大家新年快樂﹑身體健康、心想事成，繼而毫不留力唱到盡，發揮最高水準。全晚MC大豐收，不斷跟觀眾握手收利市和禮物，唱《反對無效》時，幾架超級市場手推車，由「吉」車出場，到歌曲完畢，就像去完超市購物一樣，3架手推車滿載而歸呢﹗

年三十晚MC請來馮允謙（Jay Fung）擔任嘉賓，昨晚邀請古巨基擔任嘉賓，2人合唱《自我安慰》，MC指基仔是他兒時聽得最多歌曲及學習唱歌技巧的對象，所以人生首個紅館演唱會，不能沒有對方，MC在台上跟基仔說起兒時往事時，就十分搞笑，不斷自爆以前如何網上下載歌曲，他說：「係我人生聽歌旅程裡面，我成日上網down...」基仔聞言即幫他「兜」：「你上網聽到好聽，就買，再轉落個電腦到呀？」MC聞言說：「係啦，轉落電腦到，我用mp4機，我剛剛開始鍾意音樂，唔知有咩好聽，所以一次過乜都download晒﹗」

觀眾笑MC再次說出網上下載歌曲，基仔想再幫他兜也兜不到，MC只有傻笑直認：「哈哈﹗大家唔好學我，要支持正版音樂，一定要購買！我嗰時未咁富有，環境未咁許可，所以乜都照聽啦，當時聽得最多就係基仔嘅歌，好多假音，唱歌技巧上面，我好多都係抄基仔學唱歌，係模仿過程中，基仔係其中一個最多嘅對象，所以MC唱歌生涯，必須有古巨基呢個人！」基仔笑說：「新年快樂、身體健康！好多謝你咁鍾意我嘅音樂，我要畀利市你，古太話擺咗喺我個袋。」

接著基仔忙亂間找利市：「我人生第一次做嘅事呀，係紅館台上派利市，希望你愈唱愈勁，期待你以後一次又一次演唱會！好開心可以做你嘉賓，我哋認識1年多，見到一個好鍾意唱歌嘅人，由Busking唱到紅館，係一個好勵志嘅故事。MC，你哋新一代歌手，係我心目中係好叻，啲人講邊個係邊個接班人，我覺得接班人好老土，唔好講接唔接班啦，其實新一代做音樂好叻嘅朋友，你哋已經創造咗音樂新時代，冇任何接唔接班，加油啦！」語畢獲得全場掌聲和歡呼聲。

基仔獨唱時，他向觀眾表示：「疫情關係，好多年冇喺紅館同大家唱歌，我有一個請求，我個仔好鍾意唱歌跳舞，每次佢唱歌跳舞，就要媽媽同姐姐一齊拍手，佢成日講"Everybody clap！"，𠵱家我講一句"Everybody clap"，大家同我一齊拍手好冇？送比大家《友共情》。」基仔的3歲囝囝古晋匡（Kuson）亦有到場支持爸爸，由媽咪及工人姐姐抱住，開心拍手睇爸爸演出。

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（即時娛樂）