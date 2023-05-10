So Ching退團 COLLAR 8變7 經理人強調不會加入新成員 (17:24)

COLLAR經理人戴穎表示公司目前仍與So Ching就合約條款商討，會配合她作出彈性處理，希望能在各方面取得平衡。（劉永銳攝 / 蘇芷晴Ig圖片 / 明報製圖）

女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）宣布退團，COLLAR經理人戴穎（Wing）下午出席記者會時強調公司及COLLAR團隊十分尊重其意願，她與團隊未來會與COLLAR一同走下去，同時祝福So Ching找到自己的方向。

戴穎表示So Ching之前有參與過的COLLAR作品已全數推出，由於她已退出，COLLAR未來的作品不會有她的存在，希望大家不要給她壓力。戴穎強調COLLAR工作未受影響，未來會以7個人的方式繼續發展，不會加入新成員，並表示COLLAR一直有很多計劃正在進行，會陸續推出，會以團隊形式為主。

她強調︰「我諗So Ching唔會希望我哋因為呢件事而停止腳步，所以我哋會繼續向前行。COLLAR唔會加入新成員，COLLAR永遠都係COLLAR。」

至於So Ching與公司的合約會如何處理，戴穎表示條款及細節不便透露，公司與So Ching一直有溝通，會配合So Ching作出彈性處理，平衡各方面。」至於So Ching是否已解約，還是目前仍是MakerVille藝人，她重申細節不便透露，目前雙方仍在商討階段，總之就如So Ching所言，她會退出COLLAR。

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（即時娛樂）