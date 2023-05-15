《造星V》首播｜花姐狠批參賽者質素 彈舞姿核突：真係太差 (23:37)

ViuTV節目《全民造星V》今晚（15日）首播，節目中播了不少參賽者面試片段，質素確實參差，大部分都表現騎呢，搞到幾位導師及花姐（黃慧君）都冇眼睇，節目內播出香港參賽者排舞跳唱節目主題曲《前傳》，不過大部分都欠缺跳舞經驗，亦有參賽者因為排舞不專心，而被趕出排舞室罰企。

眾參賽者雖然勤力排舞，但似乎未得到花姐歡心，節目中播出花姐去探班，花姐說：「10個人一組，第一組跳畀我睇先﹗」花姐看完他們跳舞後，即神色凝重兼嚴詞說：「你哋肯定自己嚟參加《全民造星》？你哋𠵱家呢啲質素，上呢個節目都係畀人恥笑嘅，喪郁係冇用嘅，啱啱好核突，我覺得今年質素比較差，咁你哋點樣覺得可以喺1月參加第一回合比賽而唔被淘汰呢？如果你哋覺得我哋好變態，點解呢個節目一定要跳舞，你哋唔忿氣嘅話，Sorry﹗呢個節目唔啱你。」花姐離開排舞室時再說：「鬧唔落呀，呢班真係太差呀，呢班搞唔掂呀﹗」一班參賽者被花姐狠批後，當堂失去自信，有部分參賽者激動流男兒淚。

製作組及後辦導師訓練日，邀來馮允謙﹑陳蕾﹑陳健安和韋羅莎教導一班參賽者，盼透過訓練日，令參賽者內心變得更堅定，及後他們的舞姿已有進步及改善，並順利拍攝《前傳》MV。

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（即時娛樂）