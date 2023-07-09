DM旅導遊｜倪嘉雯葉靖儀玩轉馬來西亞 高顏值大馬女神輪住做嘉賓 (16:33)

J2明晚（10日）起推出全新旅遊節目《DM旅導遊》，擔任主持的J2er倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）孖住玩轉馬來西亞，每集更會DM（私訊）邀請當地高顏值、高人氣KOL擔任導遊，為觀眾推介大馬最新、最潮、最好玩景點。頭三集邀請的大馬女神，分別是「大馬女車神」劉芷妤（Adele）、「大馬王敏奕」陳玟蒽（Jacy）和「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）。

明晚（10日）播出的第一集，Carmen和Michelle與「大馬女車神」Adele展開速度與激情之旅，身為P牌仔的Carmen和沒有車牌的Michelle，挑戰揸微型電動賽車，兩人在熱身環節已意外頻出，Carmen瘋狂撞路壆猶如駕駛踫踫車，Michelle則失控狂打白鴿轉，畫面驚嚇。

第二集請來「大馬王敏奕」Jacy擔任嘉賓，曾參與拍攝《野外步出3玩野加大馬》的Jacy是Low Bud遊專家，她將帶領兩位J2er展開至抵之旅。是集三人大開食界，由朝食到晚，分別品嘗超抵食早餐放題、光顧「椰水劉華」飲椰青水、台風夜市掃街等，當中她們品嘗「大過個頭」的大包，價錢只需13元馬來西亞令吉（約23港元），Michelle難得見到「大過個頭」的包，亦忍不住調皮地伙Jacy揸住大包，並放在Carmen胸前拍照，畫面搞笑。

第三集嘉賓是「翻版林明禎」Miko，樣靚身材正的Miko網上人氣高企，Ig粉絲追蹤人數逾85萬。身材弗爆的Miko帶領兩位J2er展開至Fit之旅，首站去到吉隆坡最大湖泊公園之一的蒂蒂旺沙湖濱公園，暢玩1個鐘便能減到300卡路里的電動Scooter！

之後3人到大型室內運動場挑戰「體能之癲」，鬥快穿越忍者體能訓練區之餘，還會挑戰玩離地4層樓高的空中吊網陣，考驗平衡力和膽色！出完一身汗，Miko孖住Michelle大歎日式溫泉Spa，邊浸Spa邊食提子，畫面唯美。

（即時娛樂）