《不是你不愛你》演父子冤家 袁富華傳授梁仲恆好戲心法 (18:27)

袁富華和梁仲恆在戲中演父子冤家，在戲內鬥演技。（大會提供）

Ben哥與阿炳並非首次碰頭，2人曾合作舞台劇，有一定默契。（大會提供）

電影《不是你不愛你》已於1月18日上映，戲內除了錯綜複雜的感情線，兩位好戲之人袁富華（Ben哥）和梁仲恆（阿炳），這對戲中父子冤家，在戲內鬥演技，尤其兩人一場酒後內心戲，盡顯細膩父子情。

當日拍攝兩父子到果欄攞貨，由於袁富華經營生果檔生意不景，要向果欄批發商賒數，惜長貧難顧，批發商將爛生果批發給兩父子，Ben哥忍氣吞聲接受，相反，性格衝動的阿炳因此跟批發商炒大鑊，動口兼動武，Ben哥見狀及時上前阻止。

Ben哥與阿炳並非首次碰頭，2人曾合作舞台劇，有一定默契，Ben哥說：「我好滿意呢個仔，唔知點解會生到佢咁高，同埋我哋一前一後，進入同一個劇團工作，我算係佢前輩，見到佢工作有成續，會戥佢開心。」

提到戲中兩父子性格兩極，爸爸內斂、囝囝火爆，Ben哥說：「同呢個仔有啲南轅北轍，呢個爸爸好軟皮蛇，好似中咗化骨綿掌咁，令呢個仔好火。」要說服觀眾投入兩父子關係，阿炳坦言要多謝Ben哥教導，他說：「休息嘅時候，Ben哥會教我點處理啲戲，佢用咗好多時間去摸索，佢唔想我行冤枉路，可以行快啲。」

Ben哥憑電影《翠絲》榮獲金馬獎和金像獎「最佳男配角」，亦曾在「香港舞台劇獎」憑舞台劇《專業社團》獲得「最佳男配角（喜/鬧）」，無論是電影界、抑或舞台劇界，都是前輩級好戲之人。

他說：「其實只係將自己經驗分享，因為舞台劇同電影世界會有唔同，需要時間適應，我恃老賣老咁同佢講，我哋雖然唔係成日合作，但以前排過舞台劇，個感情好唔同。」

（即時娛樂）