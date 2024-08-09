我們家的料理｜「A0」馮皓揚拍談情戲感靦腆 顧定軒每集教煮美食 (21:53)

顧定軒和馮皓揚兩個大男孩一拍即合，「醫肚」的同時，互補彼此的空虛，成為生活上配合的好伙伴。（大會提供）

下周一（12日）起逢周一至五晚上8點半，TVB Plus（82台）將播出由顧定軒、馮皓揚、倪嘉雯、胡敏芝主演，10集全新模式微劇集加輕綜藝節目《我們家的料理》。劇集主題曲《Will You Be My Love》由姚焯菲（Chantel）主唱。

故事講述熱愛唱歌的亮亮（馮皓揚飾），因與女友Jessica（倪嘉雯飾）分手若有所失，為了證明自己的經濟能力，遂把空出的房間出租。租客阿治（顧定軒飾）熱愛烹飪，炮製出層出不窮料理背後，隱藏了真實身分。兩個大男孩一拍即合，「醫肚」的同時，互補彼此的空虛，成為生活上配合的好伙伴。

馮皓揚憑電影《媽媽的神奇小子》贏得金像獎最佳男配角，他受訪時講到A0拍愛情戲的難處時，他靦腆說︰「本身就未拍過拖，唔係好知道情侶所謂嘅拍拖感係點樣，而Carmen都好nice，拍嘅時候冇咩距離感，感覺幾舒服。」

周一（12日）播出第一集亮亮同女友Jessica鬧分手，女友搬走後，亮亮感到失意，將房間分租給有社恐的阿治，他原先貪地處偏僻，方便避世，卻意想不到戶主亮亮熱情好客。晚上亮亮跟阿治提到與女朋友之間分歧後，準備以杯麵醫肚，阿治由於對美食的執着，容不下劣食，毅然出手炮製出味噌大蜆湯、和風海鮮炒蝦子麵，一改亮亮對宵夜的理解。

（即時娛樂）