我們家的料理｜「A0」馮皓揚拍談情戲感靦腆 顧定軒每集教煮美食 (21:53)

下周一(12日)起逢周一至五晚上8點半,TVB Plus(82台)將播出由顧定軒、馮皓揚、倪嘉雯、胡敏芝主演,10集全新模式微劇集加輕綜藝節目《我們家的料理》。劇集主題曲《Will You Be My Love》由姚焯菲(Chantel)主唱。

故事講述熱愛唱歌的亮亮(馮皓揚飾),因與女友Jessica(倪嘉雯飾)分手若有所失,為了證明自己的經濟能力,遂把空出的房間出租。租客阿治(顧定軒飾)熱愛烹飪,炮製出層出不窮料理背後,隱藏了真實身分。兩個大男孩一拍即合,「醫肚」的同時,互補彼此的空虛,成為生活上配合的好伙伴。

馮皓揚憑電影《媽媽的神奇小子》贏得金像獎最佳男配角,他受訪時講到A0拍愛情戲的難處時,他靦腆說︰「本身就未拍過拖,唔係好知道情侶所謂嘅拍拖感係點樣,而Carmen都好nice,拍嘅時候冇咩距離感,感覺幾舒服。」

周一(12日)播出第一集亮亮同女友Jessica鬧分手,女友搬走後,亮亮感到失意,將房間分租給有社恐的阿治,他原先貪地處偏僻,方便避世,卻意想不到戶主亮亮熱情好客。晚上亮亮跟阿治提到與女朋友之間分歧後,準備以杯麵醫肚,阿治由於對美食的執着,容不下劣食,毅然出手炮製出味噌大蜆湯、和風海鮮炒蝦子麵,一改亮亮對宵夜的理解。

