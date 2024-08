鄭秀文15歲愛貓離世：承認Mike Mike死亡比想像中艱難 (12:56)

next

鄭秀文(Sammi)和許志安向來喜歡動物,日前(23日)Sammi才貼出和15歲愛貓Mike Mike合照,並留言稱視愛貓如家人,豈料昨晚(26日)Sammi在Ig表示Mike Mike兩天前離世,她傷感寫道:「就在我po完Mike Mike上一個po,隔一天,她就走了。我、安仔和工人姐姐伴著她在家中安詳離去。要承認Mike Mike死亡比想像中艱難。」

Sammi表示想了很久,也不知道如何細緻描述Mike Mike在她心目中的份量。直至找到岑寧兒歌曲《常願意》歌詞:「常願意,常願意,願化身燈塔伴你啟航,祈求無盡的祝福,狂潮中給你倦了倚靠。常願意,常願意,願化身風雨內暖的巢,假使耗盡今生,仍然不悔,不計較。」Sammi表示終於找對了如何形容Mike Mike的一生。

Sammi寫道:「Mike Mike,這個就是你,常願意在我左右,常願意伴我啟航每個人生階段。常願意化身成為我最暖的巢。你耗盡一生,不悔,也不計教(較)。在我人生極迷惘而且第一次搬出來獨居時,我們就成了彼此生命中的伙伴。直至前天,整整十五年。但,萬物。有時。學會放手。是時候。」

及後Sammi繼續在Ig限時動態貼出和Mike Mike相處點滴:「十五年的相處和愛,幸福感恩。告訴自己:『將傷悲化成最美好的懷念。』萬物有時。安然放手。拾回崩塌的理智。人生,就是有痛。不放負了,人人各自有煩惱,凡事向前望。」

之後Sammi再寫道:「Mike Mike,I Really Really Really miss you,原諒我。我實在需要一點時間,才能習慣生命中沒有了你。」至於許志安也在Ig貼出和Mike Mike對望的合照,安仔寫道:「多謝你。」

(即時娛樂)