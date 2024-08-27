鄭秀文15歲愛貓離世：承認Mike Mike死亡比想像中艱難 (12:56)

鄭秀文（Sammi）和許志安向來喜歡動物，日前（23日）Sammi才貼出和15歲愛貓Mike Mike合照，並留言稱視愛貓如家人，豈料昨晚（26日）Sammi在Ig表示Mike Mike兩天前離世，她傷感寫道：「就在我po完Mike Mike上一個po，隔一天，她就走了。我、安仔和工人姐姐伴著她在家中安詳離去。要承認Mike Mike死亡比想像中艱難。」

Sammi表示想了很久，也不知道如何細緻描述Mike Mike在她心目中的份量。直至找到岑寧兒歌曲《常願意》歌詞：「常願意，常願意，願化身燈塔伴你啟航，祈求無盡的祝福，狂潮中給你倦了倚靠。常願意，常願意，願化身風雨內暖的巢，假使耗盡今生，仍然不悔，不計較。」Sammi表示終於找對了如何形容Mike Mike的一生。

Sammi寫道：「Mike Mike，這個就是你，常願意在我左右，常願意伴我啟航每個人生階段。常願意化身成為我最暖的巢。你耗盡一生，不悔，也不計教（較）。在我人生極迷惘而且第一次搬出來獨居時，我們就成了彼此生命中的伙伴。直至前天，整整十五年。但，萬物。有時。學會放手。是時候。」

及後Sammi繼續在Ig限時動態貼出和Mike Mike相處點滴：「十五年的相處和愛，幸福感恩。告訴自己：『將傷悲化成最美好的懷念。』萬物有時。安然放手。拾回崩塌的理智。人生，就是有痛。不放負了，人人各自有煩惱，凡事向前望。」

之後Sammi再寫道：「Mike Mike，I Really Really Really miss you,原諒我。我實在需要一點時間，才能習慣生命中沒有了你。」至於許志安也在Ig貼出和Mike Mike對望的合照，安仔寫道：「多謝你。」

（即時娛樂）