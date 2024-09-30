《武替道》4天票房直逼300萬 偕張達倫謝票 伍允龍起飛腳造勢 (13:49)

由梁冠堯及梁冠舜聯合執導，劉俊謙、董瑋、伍允龍、蔡思韵（Ceci)主演的電影《武替道》上周四上映至周日為止，票房已直逼300萬。剛自歐洲工作返港的伍允龍，昨天（29號）甫落機便偕張達倫謝票；戲中有份參演的「威家班」幾位動作演員，也即場度招表演功夫造勢，吸引不少觀眾圍觀。

對於票房成績穩步上揚，伍允龍感興奮，希望明天（10月1日）假期，有更多觀眾入場支持。他有信心的表示：「只要多些人入戲院看香港電影，就會有香港電影炮製出來，我們感謝大家支持。」

《武》片是劇情片，預算不高，拍攝時間緊逼，但他認為很多事不在乎時間長久，反而合作團隊精神更為重要。今次最感恩是有熟悉動作電影的江道海導演和兩位梁導把關，在動作演出上不算辛苦；而且文戲和武戲都能吸引觀眾欣賞，加上不用轉太多景，所以又拍得輕鬆。

阿倫（張達倫）透露之前帶了7歲的囝囝入場，沒想到看完這部電影後，年紀小小的他愛上了動作片，阿倫還即場向Philip請教，可有教功夫的老師推薦，他想帶兒子學功夫強身健體 、鍛練膽量。不單止囝囝，連他也想學功夫傍身，日後拍戲也可用得着。

Philip見他感興趣，即推薦自己上陣，並建議他的小朋友最好先學柔道，學識如何安全倒地而不會受傷。阿倫聽了這番話後獲益良多，說要馬上拜師。Philip坦言自己香港沒有開武館，但做了動作導演多年，早已有一班徒弟，其中一位徒弟已在荷李活擔任主角替身，令他感欣慰自己熱愛的功夫武術，可以發揚光大。

問到可有人慕名而來拜師？Philip說：「過往也有不少圈中藝人朋友有找我指點功夫，而最為人知的是（謝）霆鋒，還有2人組合2R，及一些經理人公司旗下藝人及個人教授。」

阿倫感鼓舞的表示連日來的謝票場中，觀眾對他在戲中與劉俊謙的兄弟情為之感動，不單只是女性觀眾，連男性觀眾也為他而哭了。

（即時娛樂）