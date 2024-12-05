焚城｜區嘉雯意外創造催淚場面 團隊解開電影4大疑團 (16:08)

劉德華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等合演的電影《焚城》，上畫第2個月的票房衝破3800萬。不少觀眾被戲中的災難場景震撼，在謝票場次中踴躍發問，演員團隊親自解答戲中4大疑團。

電影尾段，年輕熱血的消防員「細柱」（魏浚笙飾）不理身經百戰的「煙鏟」（謝君豪飾）阻止，執意陪伴隊友，引爆蓄水池，感動觀眾之餘也引發疑問細柱為何甘願「送死」的疑問。謝君豪說他最初也有同樣疑問，後來特意再向真實消防員請教。他說：「佢哋答得好輕鬆，好平常。佢話，一啲都唔奇怪，正常消防員都會咁做。佢哋愈答得輕鬆，我愈感動，因為呢個係佢哋嘅責任，佢哋覺得一個消防員去支援隊友係好正常嘅事。」謝君豪回憶拍攝當日，蓄水池場景綑滿炸彈，內心十分緊張，然而為投入角色，大家都要表現得輕鬆自然。他笑言：「啲炸彈不停爆，爆咗好耐，仲好記得啲灰塵彈晒落塊面，但拍完之後大家都好開心，因為呢個場面真係拍得好靚。」

戲中蓄水池場景逼真，有影迷疑惑是否實景拍攝。戲中飾演消防員Finger的林家熙（Locker）揭開幕後真相：「劇組租咗香港一個大型廠房，搭建1比1蓄水池場景，從構思到拍攝，用咗半年時間，規模非常龐大，價值不菲！」在旁的阿Dee則忍不住插科打諢：「但我哋最後係冇用個廠景，係真係炸過深水埗一次！」大家聽到都忍俊不禁，當然Dee隨後解釋只是開玩笑。他又補充，劇組花費大量心血打造場景，細節非常真實，對演員和觀眾來說，投入度都大增。

不少觀眾關注戲中的火災場景是否全部均使用CG技術，阿Dee透露：「現場拍攝係有用到真火，只係用低溫火拍攝。雖然叫低溫，但一啲都唔低溫，當時工作人員成日要換濕毛巾，仲要攞嘢遮啲火。」阿Dee稱他跟一班戲內手足拍攝時十分安全，因為都穿上真實消防裝備拍攝。他特別提到濃煙效果完全是真實火焰燃燒產生：「為咗達到真實效果，必須要用真火燒先有濃煙，而且劇組又會製造到真正嘅火球爆炸，當時我哋嘅體驗係好震撼！」

區嘉雯在戲中飾演天文台台長，她有場含淚逐一報告受災地區的戲，表現扣人心弦。她透露拍攝背後的秘辛：「嗰朝早起身去跑步，點知仆親，塊面腫咗。拍戲時，其實我一邊面係腫嘅！」區嘉雯稱當時帶住驚魂未定的狀態拍攝，加上角色深愛香港，面對家園即將毀滅的情景，這份情感深深觸動自己。她表示︰「天文台台長唔係性格好剛烈嘅人，研究天氣通常比較靜啲同內向啲，所以我選擇呢一種方法去演繹。」她又稱同場演員都非常專業，尤其坐她身旁的劉德華，帶動到她更加投入演出。她亦驚喜自己僅僅一場報告戲分，能令觀眾如此受落和喜愛。

（即時娛樂）