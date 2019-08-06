示威者被捕遭扯裙泄春光 葉蘊儀斥警方以性暴力鎭壓

【明報專訊】前晚天水圍爆發警民衝突，其間有女子被警察以涉嫌襲警拘捕，不過該女子被捕時遭扯裙及內褲致泄春光，事後警方回應指她當時「掙扎及不合作」。事件引來很多不滿聲音，其中葉蘊儀昨日凌晨在社交網強烈譴責警察以性暴力鎭壓示威者：「我想問佢犯咗乜嘢法？連內褲都被脫，下體暴露在人群當中，在眾目睽睽攝影機四處的現場，警方有沒有想過當事人的心理創傷及陰影。想問為何不讓示威者先穿上褲子才帶上警車？我想示威者都有權把自己嘅衣服穿上，只是有些人想侮辱女性示威者，讓他們不敢再站出來吧，可恥！強力要求證明女示威者現今的人身安全。#保護香港女性 #侮辱女性可恥。」

之後葉蘊儀再上載一封聯署「譴責警察以性暴力鎮壓示威者」的簽名信，呼籲大家簽名。

徐天佑透過社交網斥責警員行為粗暴。昨日他看到特首林鄭月娥舉行記者會，再發文：「使乜日日開記招﹗錄低佢播咪得囉﹗」天佑還感激一些「真」朋友：「我感激一啲『真』朋友，打畀我Message我鼓勵我支持我，收到，我明㗎，BTW成日稱兄道弟嗰啲割席嗰啲，我唔會阻你哋搵食 #你懂的 #不篤灰 #香港加油。」

杜汶澤現身大埔集會

杜汶澤昨日穿黑衣、戴黃色帽現身大埔集會，不少市民跟阿澤說加油，阿澤在社交網說：「大埔加油！香港加油！」他太太田蕊妮留言：「我𠵱家開個記者會宣布一陣間會有一個記者會，嗰個記者會嘅內容係聽日會有一個記者會……」另外，吳啟明、黃宇詩與袁彌明昨日亦響應罷市。

娛樂組