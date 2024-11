【開箱】《估你都敢做》西班牙燒腦劇 巴士英雄傳說

next

【明報專訊】西班牙語劇在影視串流平台Netflix不乏捧場客,《紙房子》便叫好叫座,並衍生外傳劇,另一串流平台Apple TV+有見及此,也開始引入西班牙語劇,《阿卡普高》(Acapulco)之外,還有懸疑燒腦的《估你都敢做》(You Would Do It Too),該劇比較特別的是去年4月在西班牙透過Disney+首播,Apple TV+買下海外版權,上月30日才上架;全劇8集,每集約半小時,現已播了一半,但節奏明快,而且劇情已幾度反轉。

乘客維護殺匪者

《估你都敢做》講述巴塞隆拿機場開往市區的巴士上,3名持械劫匪搶劫一衆乘客,但警方到場時發現3名歹徒已中槍倒臥車廂。曾是情人的警察Fran與女警Rebeca接手調查3賊到底如何喪命,巴士司機Manuel及乘客:拍網上節目的Elisa、有兒有孫的Marga、西裝男Jandro、宅男Balter及愛惜寵物的Miren,衆口一詞稱當他們被擎槍指嚇,被迫交出手機泄露個人資料和銀行戶口密碼之際,坐在巴士後方一名戴帽的神秘男子立即出手,解決了3名歹徒,並在警方抵達之前離開。兩警發現目擊事件的6人言辭閃爍,有心維護這名神秘男子,但無論怎樣盤問他們,均口徑一致,不願透露半點真相。其後警方從路過案發現場的證人供詞,鎖定Dante為殺3賊的疑犯,展開追捕行動。

案情反轉再反轉

《估你都敢做》由拍過《第二聲鈴響》的佐迪維利祖(Jordi Vallejo)及《紅日狂花》大衛維多利(David Victori)編劇及執導;劇中第一集已定下懸念,抓緊觀衆注意力,透過6名乘客維護殺匪者,令真相像霧又像花之外,為什麽他們要如此做,真正兇手是誰?收買警方消息的記者Leyre,報道事件時更讓外間感到在逃者是義警化身,救了乘客,製造英雄形象,並在社交網絡的年代,迅速散播不知道是真是假的信息,令警方辦案往往落後於形勢,更受民情所阻,例如追捕Dante期間,不少民衆便同情後者。第3集劇情開始反轉,翻Dante舊帳,撕破其英雄形象,他曾捲入殺妹案並入獄;另一方面,Leyre訪問了Dante的辯護律師,反指他身陷冤獄,Dante妹妹遺傳了漸凍人症,Dante根本被保險公司與地產商所害。巴士劫案發生時Dante正假釋,不想惹禍上身,又怎會殺害3名匪徒,他向Fran否認涉案,令劇情再次反轉。若Dante沒有說謊,為什麽司機與乘客6人選擇為他塑造英雄形象?抑或車上6人才是撒謊者?3賊持械行劫卻命喪車上,又是什麽來歷背景?下月播出結局,謎底便會揭盅。