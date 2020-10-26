知多啲：高濃度氧化劑 可燒傷牙肉

敏感陷阱——一般家用美白牙齒產品的氧化劑濃度較低，但胡亂使用也可能導致牙齒敏感，使用前最好諮詢牙醫意見。（mady70@iStockphoto）

【明報專訊】牙齒美容DIY，少不了牙齒美白產品。由美白牙膏、牙貼，到藍光牙刷，豐儉由人，使用時又有什麼要注意？

香港大學牙醫學院兒童齒科與矯齒學臨牀助理教授林倚帆指，牙齒美容方法五花八門，選擇前應先了解箇中風險，做出最適合自己的決定。坊間家用藍光牙貼、漂牙工具的原理是將化學物質滲透到牙齒組織，以達美白效果；胡亂使用化學物質美白牙齒，會令琺瑯質受損，導致牙齒敏感。而且家用牙齒美白產品不論效果、持續力也較牙醫療程遜色；若想有較長期效果，最好還是找牙醫處理同類型療程。

家用藍光牙刷、美白牙膏成效有限

牙齒矯正科專科醫生楊日昌指，家用牙齒美白產品一般含低濃度氧化劑，效果較弱；若要使用高濃度氧化劑則建議由牙醫操刀，因它們會刺激牙肉，嚴重者會導致化學燒傷（chemical burn），一般人未必懂得保護牙肉，隨便亂試易生意外。另外，時下一些藍光LED牙刷聲稱可配合美白牙膏，在刷牙同時美白牙齒。楊日昌估計家用藍光強度有限，美白牙膏中氧化劑濃度又不高，即使有藍光亦未必可加強美白效果。牙醫使用藍光漂牙時，會先覆蓋牙肉以免受高濃度漂白劑弄傷，楊坦言「始終（建議這類服務）由牙醫做，會幫你負責，亦有監管」。