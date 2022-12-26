食大咗 消腩藥阻脂丸難救 西梅菠蘿消滯通便 餐後勿即躺平

淺嘗美食——濃濃節日氣氛下，總是忍不住放肆吃喝！專家建議，美食當前也要適可而止，並多吃蔬果，那就不用找補充劑幫手，也能食得開心又健康。（設計圖片，anon-tae@iStockphoto）

【明報專訊】節日派對、自助餐一個接一個，假期外遊更離不開吃吃喝喝！餐餐大魚大肉，盡興過後，便秘了或增磅了，點解決？市面上有不同產品，標榜是「吸油王」、「澱粉剋星」、「通便好幫手」……是否真的可讓人無負擔吃大餐？

市面上有不同消脂消腩、排毒通便、減肥阻吸收的補充劑，聲稱有阻擋油分吸收、燃燒脂肪等功效，常見主要成分有白腎豆、甲殼素、L-carnitine（左旋肉鹼，或稱L-卡尼汀）、難消化性糊精，能否成為「最強後盾」，讓人大吃特吃也無後顧之憂？且聽註冊營養師萬侃拆解補充劑迷思。

長期服補充劑 可致營養失衡

1. 白腎豆 長期減肥功效未明

白腎豆，又叫白腰豆或白芸豆。萬侃表示，文獻指它含有α澱粉酶抑制劑，或能抑制消化和吸收碳水化合物，「有文獻指它對短期減肥有效，但參與研究對象很少，只有20多人，需更多研究證實它的長期效用」。值得注意的是，有研究比較1周有3次或以上運動習慣的人，有吃和沒有吃白腎豆補充劑的減重效果一樣。

2. 甲殼素 吃過量可致肚脹肚瀉

「甲殼素是從甲殼類海鮮，例如蝦和蟹提取出來。」萬侃指，只有小量文獻證實甲殼素有助減肥和控制膽固醇。另外，如吃過量有可能導致肚脹、肚瀉，「對甲殼類海鮮敏感的人，當然不要吃」。

3. 左旋肉鹼 對肥胖者或有少許幫助

「很多補充劑都加入左旋肉鹼（一種胺基酸），稱能幫助減肥。它能將脂肪傳送到細胞生成能量，簡單來說就是燃燒脂肪，但研究未算是很成熟。」萬侃表示，有小型研究針對每周做4次運動的女性，38人分成兩組，一組吃左旋肉鹼補充劑，另一組沒有，8周後兩者體重沒有分別；「研究中，有人吃了補充劑後頭暈和肚瀉」。另一項小型研究則指，左旋肉鹼對減肥有些微幫助，研究結束時研究對象體重下降了約1.3公斤，「換句話說，仍需要更多數據證實（左旋肉鹼）對於有運動、比較active的人減重是否有效；而對少運動及肥胖人士就可能有少少幫助，但當然要配合飲食和運動，才最理想」。

4.難消化性糊精 纖維量未足

難消化性糊精是從粟米提取的一種水溶性纖維，「水溶性纖維幫助排便、增加飽肚感、減少脂肪吸收、降低膽固醇和穩定血糖」。萬侃指，成人及青少年每日建議攝取不少於25克膳食纖維，以一款補充劑為例，建議每餐使用1包冲劑，內含5克難消化性糊精，「跟指示一日吃了15克，也未達建議的一日攝取量，所以不要倚賴補充劑」；如果日常吃不夠蔬果，補充劑就會有少許幫助，但最好還是建立良好飲食習慣，吃蔬果之餘亦可選擇紅米、糙米、全麥麵包等全穀物，增加纖維攝取量，預防便秘。

萬侃強調，補充劑只能短暫幫助，若補充劑有阻隔脂肪吸收效果，長期食用或不依照建議分量服食，可能影響營養素如脂溶性維他命A、D、E、K的吸收。

「留肚」食大餐 血糖不穩

「大吃大喝後才去補救，當然不太見效，吃的時候控制分量才最有效。」她提醒，「千萬不要有吃了補充劑就可以大吃特吃的心態」，熱量收支不平衡始終會令體重上升，而且吃得過飽也會引致不適，所以切記少食多滋味。開餐時留意膳食纖維（包括水果、蔬菜等）攝取量，「膳食纖維不能被人體吸收，但對腸道健康非常重要，是腸道的清道夫，亦可增加飽肚感，對控制體重有一定幫助」。

另外，千萬別「餓足全日」再去吃大餐，此舉除了令血糖不穩定，也不可能一次過攝取3餐所需營養，「每天應進食最少3份蔬菜和2份水果，但還要吃其他食物，一餐未必吃得下」。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]