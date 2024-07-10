比利時地下文化：Willy Vanderperre時裝攝影展

【明報專訊】談及比利時時裝，不能不提起比利時時裝攝影師Willy Vanderperre。他拍下不少經典作，如一系列為Raf Simons拍攝的相片，包括Raf Simons第2本專集The Fourth Sex封面上的Robbie Snelders米奇老鼠妝照片，又或是他為i-D雜誌作客席編輯時操刀的封面等。現於安特衛普時裝博物館MoMu - Fashion Museum Antwerp舉行的WILLY VANDERPERRE prints, films, a rave and more...作品展（A），便能一睹他的作品。

整個展覽並非Willy Vanderperre的回顧展，反而以探索年輕和地下文化主軸。展內除了以不同方式如貼紙（B）、襟章等展示作品，亦有關乎比利時地下文化的展品，如現已結業、位於比利時小城Kuurne的Club 55員工T恤，印有美國藝術家Jenny Holzer的金句Protect Me from What I Want，是當地年輕和Techno文化的重要集體回憶。其作品的形象指導，大都出自他的伴侶Olivier Rizzo之手，如展內的紙皮箱裙等，又或是Willy如何將他喜愛的恐怖片元素化為時裝，是難得的時裝參考。●

WILLY VANDERPERRE

prints, films, a rave and more...

日期：即日至8月4日

地點：MoMu - Fashion Museum Antwerp

Nationalestraat 28, 2000 Antwerp, 比利時

網址︰https://www.momu.be

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）