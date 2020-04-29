羅志祥被爆有4位「豬女郎」 周揚青︰我不想再說任何 (14:38)

羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青分手，遭女方公開他出軌、男女關係混亂、與兄弟們常舉行「多人運動」等。有台灣傳媒報道，指周揚青上海閨密爆料指除了「蝴蝶姐姐」愷樂，其實還有幾位「豬女郎」，包括Popu Lady成員吳昀廷（寶兒）、Twinko成員篠崎泫、網拍女模張香香，以及空姐Rita。該名閨密又指小豬以母親病重為由苦求周揚青，周揚青才停止爆料。周揚青在微博發聲︰「關於這件事我不想再說任何，我也沒有這樣的閨密。」

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被指是「豬女郎」的張香香及Rita亦在社交網澄清，張香香說︰「真的是很不想為了這種莫名奇妙的事發一篇文，一起床（牀）就傻眼...怎麼會有這種事😅。除了我爸媽急得要命，我身邊的朋友都傳來笑我說關妳什麼事😂😂😂。在這邊認真澄清，我不是豬女郎，真的不要鬧了🙌🏻🙌🏻🙌。如果因為不實的報導（道）留言攻擊將存證提告。」Rita則說：「一大早看到這個新聞，除了荒唐我不知道該說什麼，本人與這件事情完全無關！我沒做的事情就是沒有，清者自清、也不排除對造謠的媒體以及不理性的網友留言提告，謝謝大家關心。」

（即時娛樂）