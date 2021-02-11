林建名病逝｜跟契爺相識20年視如親人 戴夢夢悲傷：不願接受這事實... (18:57)

大名娛樂老闆林建名今天（8日）病逝，享年84歲。身為林建名的契女戴夢夢，對契爺離世感到非常難過，傍晚6時許，戴夢夢在Instagram上載多張和林建名合照，並坦言今天是非常沉重和難過的一天，她寫道：「不願接受這個事實，但仍需接受；回想20年前認識你，我只得16歲，當時只是一面之緣，你已經記得我。緣份令到我加入大名娛樂，這10幾年來從幕前走到幕後，任何決定上你都一直支持我、一路提攜着我，教導我。更帶着我去世界各地，教識了我很多事，令我大開眼界。

細看這些照片，這一幕幕的畫面，真的非常掛念你。你不僅是我人生伯樂，更是親人一樣的契爺，你的慈祥笑聲、你喜歡的音樂、你瀟灑人生的態度，我永遠都會記住。我們會繼續努力，延續你的精神，永遠永遠懷念你，契爺，開心瀟灑地去仙遊，一路好走。」

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（即時娛樂）