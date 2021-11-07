唐韋琪跳唱《愛將》向梅艷芳致敬 胡楓計劃開騷賀90大壽 (21:35)

《開心派對2慈善演唱會》昨晚（6日）假旺角麥花臣場館舉行，為紀念樂壇百變天后梅艷芳（梅姐）逝世18周年，整晚演出以獻唱梅姐生前的經典金曲為主，演出嘉賓包括胡楓、邵音音、唐韋琪、張武孝、魯振順、漢陽、譚嘉荃、李紫昕。其中唐韋琪與3位學生模仿梅姐與草蜢《愛將》造型及化妝，又跳又唱《夢伴》及《愛將》；她表示為了對梅姐的敬意，決定來個大突破，特別請設計師訂做服裝，又請排舞老師練舞，「我哋用咗好多心機，由服裝到化妝及舞蹈都希望扮得神似，希望梅姐在天上睇到唔會笑我扮得醜」。

邵音音演唱了《今天不回家》、《路邊的野花不要採》及梅姐的國語歌《長藤掛銅鈴》外，還在台上講笑搞氣氛。她戴着透明口罩落台演唱時，向觀眾講明不可以握手，但有男觀眾大嗌可否惜惜？音音姐則說：「聽唔到你講乜！」其間，有位小朋友上台送花，音音姐失望笑說：「點解不是20歲小伙子呢？」令台下觀眾笑聲不絕。

胡楓則中氣十足大唱《百花亭之戀》、《隨想曲》及《沉默是金》，觀眾狂嗌安歌，他說：「我就快90歲，時間過得好快。」胡楓透露正申請明年開個唱慶祝90歲大壽，又說自己跟梅姐很熟稔，大讚梅姐很豪爽、很有義氣，非常好人，很佩服她。

昨晚演唱會播放了即將上映的電影《梅艷芳》部分片段及眾星給梅姐愛的留言，不少觀眾睇到要用紙巾拭淚，更有不少觀眾大嗌：「梅姐，好掛住你！」最後全體嘉賓歌手大合唱《友誼之光》，在一片熱鬧又感人的氣氛下為演唱會畫上圓滿句號。

是次慈善演唱會扣除開支後，共籌得6位數字善款，將撥捐「全球華人流行音樂慈善基金」及「樂兒計劃成長基金會」，用作資助有需要的音樂人，以及幫助有志的小朋友和青年發展音樂助他們創造夢想，推動樂壇兼創造更好更多機會的演出平台給他們發揮。

（即時娛樂）