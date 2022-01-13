ViuTV另組女團叫DOLLAR？ 傳「造星女」孖MIRROR拍劇 (17:45)

這個疑似DOLLAR的Ig帳號，暫時追蹤的人包括MIRROR、ERROR、COLLAR和幾位「造星女」。（Ig截圖）

有網民發現有個名為「dollar.weare」的Ig帳號，至今午5時許，有1600名粉絲。（Ig截圖）

Ash已簽約ViuTV成為旗下藝人，有指她會獨立發展。（Ig圖片）

有消息指超酸（左起）、Alice和Win Win另組女團。（Ig圖片）

ViuTV女團COLLAR昨天（12日）正式出道，部分「造星女」亦似有着落，當中憑執生上位的Sica（何洛瑤）、Yoyo（葛綽瑤）、Win Win（楊安妮）、Alice（許寶恆）的Ig更新資料，公布成為ViuTV旗下藝人，她們的經理人統一由Katie接洽工作；有傳另一參賽者超酸（陳昭煊）亦已簽約ViuTV，但她暫未更新Ig資料。

另外，有眼利網民發現今天有個名為「dollar.weare」的Ig帳號，未知是否為第二女團準備。該帳號暫時沒有帖文，但截至今午5時許，已有逾1600名粉絲，該Ig帳號暫時追蹤的人包括Sica、超酸、Win Win、Yoyo、Alice、Ash（鍾卓穎）、穎蕎，還有ViuTV、MIRROR、ERROR及COLLAR的Ig官網。

已離婚並跟新人王張天賦（MC）爆緋聞的Ash，她的Ig個人資料亦顯示為ViuTV藝人，不過Ash的經理人不是Katie，而是由Fion及Flos負責，未知Ash是否單飛發展。

亦有傳ViuTV簽下的6位「造星女」，會先安排她們入劇，首部作品是拍攝由大師兄姜濤和陳卓賢（Ian）主演的《季前賽》。

相關新聞：Candy感謝「前夫」力撐：希望你老婆有日鍾意睇我哋表演

相關新聞：《造星IV》鍾卓穎Alice簽ViuTV 組「女版ERROR」？

相關新聞：COLLAR Ig粉絲逾20萬 「前夫」鍾情Candy 掀醋妻妒火

（即時娛樂）