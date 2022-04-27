曾江離世前獨自到馬來西亞旅行 稱自己人生非常精彩 (20:59)

曾江今天（27日）倒斃檢疫酒店房間內，消息震驚娛樂圈，不少圈中人感難過，網民也嘆惋惜。曾江曾在社交網貼片，最近一條片是他在本月上旬到馬來西亞旅行，片段中曾江品嘗不少美食，包括榴槤。

曾江還抽空接受當地傳媒訪問，他表示自己的人生非常精彩：「我一輩子可以當別人兩輩子，什麼場面沒見過，老婆都有三個，還有一兒一女，還有狗孫子貓孫女。」

談到獨自到馬來西亞，曾江坦言過往都是人家跟他安排，到任何地方都有人照顧，今次他希望自己照顧自己，在他行動不便、不熟悉科技產品情况下，找他可以接觸的世界。

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（即時娛樂）