約埋班Friend遊香港｜麥長青曾誤交損友 江美儀最憎邊個藝人？ (13:41)

江美儀被問到最憎的藝人是誰（左圖），麥包分享了因誤交損友一夜花光TVB第一份糧的經歷。（大會提供）

滕麗名﹑麥包﹑江美儀和陳浚霆相隔4年重聚，昔日的「街僮」陳浚霆被指已升呢「街霸」，故「包美麗僮」已變成「包美麗霸」。（大會提供）

一連三集的旅遊節目《約埋班Friend遊香港》，本周一至三晚上10時半翡翠台播映，節目由江美儀、滕麗名、麥長青和陳浚霆擔任主持。近年主力在內地發展的麥長青（麥包）難得回港，相約《街市遊樂團》昔日好拍檔江美儀、滕麗名和陳浚霆歸隊，為觀眾介紹香港的好去處。

今晚（9日）播出的第一集，他們相隔4年再次重聚，昔日的「街僮」陳浚霆被指已升呢「街霸」，故「包美麗僮」已變成「包美麗霸」。首個行程，4人到中環街市逛懷舊小店和歎懷舊美食，麥包見到舊式磅重機，即急不及待試玩，更會在節目中公開真實體重！

美儀和麥包之後到素食餐廳打卡及歎按摩SPA，美儀自爆小秘密：「細個諗住移民去加拿大，爸爸叫我要考牌有一技之長，我就考咗美容師牌同按摩牌，所以我對按摩好有要求！」之後4人坐船出海歎海鮮，席間大玩爆笑選擇題，氣氛歡樂。最後他們響應夜繽紛，到灣仔夜市湊熱鬧，邊飲邊食之餘還欣賞無人機表演。

明晚（10日）播出第二集，麥包孖住陳浚霆出海玩平板賽艇，浚霆練習期間一度失平衡跌落水，相當遴迍！之後美儀、麥包和陳浚霆到香港海防博物館參觀，麥包透露主持《閃電傳真機》時曾介紹過該處，美儀和浚霆聞言即嗌他做前輩，場面搞笑。

3人還到了大館參觀兼Happy Hour，飲酒期間大談搞笑醉史，麥包分享了因誤交損友一夜花光TVB第一份糧的經歷，他說：「嗰時同個朋友去飲酒，佢突然敲鐘萬歲，之後淨番我喺度！」幸好當日出糧日，麥包最終等到晚上12點撳錢、和問朋友再借100元才成功埋單，美儀聞言即說：「呢啲朋友就唔好識啦！」

節目尾聲，4人到深水埗光顧大牌檔，大玩真心話大冒險，江美儀被問到最憎的藝人是誰，滕麗名則被問到是否努力「造人」中。

（即時娛樂）