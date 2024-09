海洋公園哈囉喂全園祭2024：厲鬼圍城@希慎廣場及嘩鬼出巡一日遊

next

「海洋公園哈囉喂全園祭2024」即將牽引全城走入黑暗驚慄之境!海洋公園一班嘩鬼會於即日至9月22日逃出公園,「凶降」銅鑼灣,以及在9月29日大鬧全城。其中厲鬼圍城@希慎廣場,靈氣懾人登陸希慎廣場啟超道入口,大家預備好隨時撞鬼;海洋公園「早登極樂團」組合則會於星期五及六帶來快閃舞蹈表演,讓大家率先欣賞「海洋公園哈囉喂全園祭2024」一系列表演。憑指定商場消費更可參加抽獎,贏取優先場門票。活動期內,大小朋友可於周日到希慎廣場及利園二期與南瓜哥哥姐姐大玩Trick-or-Treat,大膽的訪客更可到驚心奪「拍」照相館,與遊魂野鬼「合照」,收集期間限定主題貼紙。

另外,一班嘩鬼更會於9月29日出巡一日遊,到訪多個商場,包括九龍灣Megabox、沙田新城市廣場、旺角T.O.P This is Our Place以及黃竹坑THE SOUTHSIDE,夠膽撞鬼不妨留意時間,來一場與嘩鬼的特別約會。

海洋公園哈囉喂全園祭2024:厲鬼圍城@希慎廣場

日期:即日至9月22日

時間:11:00am-9:00pm

地點:希慎廣場地面(啟超道入口)

嘩鬼出巡一日遊

日期:9月29日

第1站-九龍灣MegaBox

地點:MegaBox地下正門

時間:1:00pm-2:00pm

第2站-沙田新城市廣場

地點:新城市廣場第三期3樓

時間:3:00pm-4:00pm

第3站-旺角T.O.P This is Our Place

地點:T.O.P This is Our Place 2樓

時間:5:00pm-6:00pm

第4站-黃竹坑THE SOUTHSIDE

地點:THE SOUTHSIDE L1 & LG中庭

時間:7:00pm-8:00pm

註:資料以主辦方公布為準