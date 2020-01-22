陳國強向無綫員工發電郵道別 解釋辭任兼退休原因 (16:32)

陳國強希望餘下的生命追求工作以外還未完成的夢想。（資料圖片）

電視廣播（TVB）宣布，陳國強辭任主席兼非執行董事，2月4日生效，陳國強之後將開展退休生活。陳國強向TVB員工發電郵道別，透露辭任原因與2017年在挪威乘坐直升機降落私人遊艇時失事墮海的意外有關，全文如下︰

致無綫電視各同事：

我正式退休喇！

事源兩年多前，我在挪威發生一次直升機意外，剎那生死，體會到人生短暫，生命無常，令我對人生有新的看法，我開始計劃退休，希望用餘下的生命去追求我工作以外還未完成的夢想。

我自小看《歡樂今宵》長大，所以15年前，當方逸華小姐邀請我加入TVB，我很高興能夠與香港最優秀的電視精英共事，立刻欣然接受了！多年的一點一滴歷歷在目，無綫同事上下一心，表現專業，我深感驕傲。

記得前年台慶，我代表公司頒發「50周年光輝大獎」，給予全公司工作人員，感謝台前幕後的努力，分別由汪阿姐和羅仲炳代表領取。我有機會見證TVB陪伴著（着）香港人半個世紀，同事努力耕耘的成就，深感榮幸！

我將於2月4日立春之日卸任董事局主席，立春是春的節氣開始，給人帶來溫暖，帶來希望！

再次多謝大家多年來的支持，我深信TVB一定可以繼續面對挑戰，排除萬難，邁向新的50年。祝福大家身體健康，萬事如意，在新一年面對逆境自強不息！

陳國強

電視廣播有限公司主席

2020年1月22日

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（即時娛樂）