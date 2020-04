日本新冠肺炎疫情嚴重,未計鑽石公主號郵輪的712宗個案,累計確診數字已達6926宗。「萬人迷」木村拓哉留家避炎,他在社交網上載被愛犬壓在牀上的照片,照片中的狗狗看來非常開心,但在牠身下的木村就露出痛苦表情。木村以英文留言︰「Staying home! He is a little too heavy...😅」木村又分享正在健身的照片,即使留在家也不忘做運動,保持最佳狀態。

(即時娛樂)