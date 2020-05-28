【戲服陪葬】梁潔華愛粵劇 師父梁少芯：不想相信這死訊 (23:10)

梁潔華生前愛演粵劇，黃日華為太太選陪葬品，也選大戲服。梁潔華拜粵劇名伶文千歲與梁少芯為師，後來組雙蓮華粵劇團做班主，雖然有病在身仍支持戲曲活動，她曾說幸好學了粵劇而懂得慢活與養生。梁潔華跟文千歲與梁少芯（芯姐）學戲10年，直至他們移民美國，她跟兩位師父仍保持聯絡。

梁潔華病逝，身在美國的芯姐已獲通知，她接受《明報》電話訪問時難過說：「我不相信亦不想相信這個死訊！」芯姐讚潔華尊師重道，年前文千歲的新書宣傳，她因病不便出席，黃日華到場代表支持。多年來見她抗病很堅強，黃日華更是無得彈的好老公，對太太的愛護與支持真的不容易。

芯姐跟潔華的感情如家人，指徒弟對自己的病情總是報喜不報憂，因為不想別人擔心，大家也尊重與愛護她，不會加重她的壓力，大家相聚留開心的回憶。芯姐說潔華後期雖然病了，但只要情況好轉，她也很落力支持戲曲活動。她又讚潔華是有天分、聰明、勤力又有鬥志的學生，初時她只是學唱戲，愈學愈投入又認真。芯姐說：「我一向跟學生說學戲要認真，這是添生命的色彩！潔華很用心，她演《蘇東坡夢會朝雲》好出色」。

（即時娛樂）