姜濤自嘲O嘴表情太難睇 柳應廷「萬歲」請隊友食飯 (17:15)

人氣王姜濤昨晚在ViuTV頒獎禮奪得「年度男歌手」銀獎，他笑言今次得獎已沒有再出現「O嘴」情况，他自覺當日叱咤頒獎禮太難看，以後不敢再試。問他今次是什麼表情時，被隊友笑他是「亞洲第一」表情。

事前外界預測由姜濤奪金獎，最終輸給林家謙，姜濤認為賽果是自己所預期，他謙虛地說：「林家謙好厲害，自己沒想過得金獎，看到Ian（陳卓賢）得獎（男銅），比自己得獎更開心，因為他的努力終於被大家看到。」

分別奪新人獎和歌曲獎的柳應廷（Jer）表示，在頒獎禮見到好多新人，又可以唱歌交流，最想見到百花齊放，支持本地樂壇。談到沒有在台上公開多謝女友，他甜笑說在心中。其間，隊友起哄要Jer和姜濤請大家食飯，眾人踢爆Jer從未「萬歲」，姜濤表示自己請食飯多過Jer；一臉尷尬的Jer解釋想掙多些錢便會請，最後提議下星期請食飯找數。

有傳李駿傑（Jeremy）會單飛出歌，他一臉愕然表示未有計劃，認為出歌人人有機會，暫時他專注團隊演出，不心急單飛出歌。他指MIRROR成績好，便代表他也成績好。

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（即時娛樂）