本尊就位｜謝東閔角色入屋 被古文對白考起：背得好辛苦 (16:12)

謝東閔受訪時坦言，井底戲拍足2日，並透露與孔德賢的「二人四足攀井」場口，是在棚架、威也及動作替身幫助下完成拍攝，製作認真。（大會提供）

無綫劇《本尊就位》昨晚（1日）一集劇情講述，木昆（孔德賢飾）調查杜鵑被殺（劉嘉琪飾）真相期間、遭真兇谷世祥（黃建東飾）扑暈兼掉入井中，事件殃及趕到現場營救的呂洞賓（神仙名）／雷石（人間化名）（謝東閔飾）。

齊齊被困井底的木昆及雷石，無論如何花盡力氣仍逃不出古井，最終在千鈞一髮之際雷石「法力回歸」，並施法帶木昆逃離古井，自此纏著木昆瘋狂說教。原來獲元始天尊親自下命令的呂洞賓，在何仙／何仙姑（樊亦敏飾）幫助下，終了解到自己是導致木昆走上歪路的罪魁禍首，是次下凡真正目的是協助木昆走回正軌順道贖罪。

昨晚古井一幕，謝東閔與孔德賢相當大犧牲，二人除了要花大量力氣想辦法以背對背形式爬出古井外，更要全程浸在水裏；其中一個場口下著滂沱大雨，跌入井底仍不忘向谷世祥說教的呂洞賓，要一邊說教一邊硬食大量人造雨，頭髮更被弄濕至成「比達Look」，相當爆笑；謝東閔身旁的孔德賢雖然不用應付這麼多對白，但被人造雨瘋狂「襲擊」，不但面容扭曲，連雙眼也睜不開，十分誇張。

謝東閔受訪時坦言，井底戲拍足2日，並透露與孔德賢的「二人四足攀井」場口，是在棚架、威也及動作替身幫助下完成拍攝，製作認真：「呢場戲差唔多臨尾聲先拍，嗰時已經開始變凍，落水都真係幾凍。我哋嗰場係吊威也，同埋搭咗個好大嘅景，都拍咗兩日㗎。」

是次謝東閔飾演的神仙呂洞賓出位兼入屋，皆因這位神仙不但傻更更兼不靈通、反應慢半拍又錯Timing之餘，更囉嗦愛說教！無論大是大非、或是小事一則，呂洞賓都能說到天涯海角，當中還夾雜大量古文及詩句，「煩音」程度令人不禁想起羅家英的經典角色「唐三藏」。

謝東閔坦言被古文考起：「啲古文真係背得好辛苦，呢套係我拍咁多套背得最多古文嘅一套戲，有啲仲要我都未必好明，要花好多時間研究。」雖然呂洞賓「煩到冇朋友」，但正正因為「做乜都錯」，反而成功入屋，有網民留言笑指謝東閔角色可愛：「戇居得嚟幾好笑」，謝東閔笑言：「係呀，我設計咗神仙同凡人有代溝呢個位出嚟，咁樣希望出嚟效果搞笑啲，好多謝網民睇得開心。」

（即時娛樂）