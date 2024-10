工藤靜香旺角開騷 周慧敏捧場

next

【明報專訊】54歲日本女歌手工藤靜香相隔31年再度來港開騷,前晚(24日)假旺角麥花臣場館舉行《明鏡止水~piece of my heart~ Concert Tour 2024 in Hong Kong》演唱會,「玉女掌門人」周慧敏(Vivian)捧場。

工藤靜香前晚穿上鮮黃色連身裙登場,台下粉絲即時歡呼,又站起來跟着節拍舞動,氣氛熱鬧。靜香演唱完《I am Ready》、《Boo》及《Metamorphose》後,先用英語感謝大家來到她的演唱會,繼而用廣東話跟香港粉絲打招呼,「大家好,我係工藤靜香,多謝大家嚟睇我嘅演唱會,今日會有好多有回憶的歌曲,希望同大家一齊製造新嘅記憶,大家要聽到最後」。

靜香全晚演出逾個半小時,獻唱約20首歌曲,當中不乏她出道40年來的經典金曲,包括《Again》、《Night Wing》、《慟哭》、《Blue Rose》及《Blue Velvet》等;其間她見台下觀眾全程站着,心痛表示,「你們一定很攰,請坐下吧!」有粉絲用日語向靜香高呼「愛你,喜歡你、加油」,她即開心回應。靜香在個唱以3個不同造型示人,其中一襲黑色透視高衩露腿裝,突顯靜香苗條身形。

靜香個唱尾聲以代表作《嵐之素顏》掀起高潮,她感謝香港粉絲,承諾會再來港開騷。她看見前排有一名小朋友,大讚他陪媽媽來看演唱會,贈送手上發光飾物給對方;最後一邊揮手一邊用廣東話說「多謝大家,再見!」

記者:蘇珮欣