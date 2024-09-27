低價位藏品視如寶 夫婦藏家與藝術家同行

周偉純（左）和鄭郁柔（右）兩夫婦自5年前開始收藏低價藝術品，將它們放在工作室，也藏在家，視如珍寳。他們亦常在社交平台追蹤藝術家並交流，就好像跟他們同行一樣。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】如果你只有幾百、幾千元閒錢，可不可以做收藏家？雖然「收藏家」的字面意思，是收藏特定物品的人，但往往有一定數量藏品和財力的人，才會如此自稱。藝術市場統計卻顯示，收藏低價藝術品日漸普及；今期「誰是收藏家」的主角夫婦——建築師周偉純（John）和燈光設計師鄭郁柔（Eugenia），主要在社交平台認識藝術；購入藏品沒有宏大目標，不為升值，只因欣賞藝術家的創造力。這樣的收藏會是最開心、最純粹？

【誰是收藏家系列】

「我們一有自己的空間，就決定要買些藝術品！我一直很喜歡藝術，中學時就讀過視藝。」Eugenia說。他們的收藏資歷只有5年，自2019年搬進更大的工作空間及居所後，開始在藝博會和畫廊物色心頭好，來來回回考慮了一年多，才建立恆常買藝術品的習慣。在他們位於灣仔的工作室裏，會客、開會空間旁的牆壁上，掛滿約10件畫作和攝影照片，不少主題跟空間有關，也有關於家人、記憶和工藝。

平時，Eugenia會用iPad軟件Procreate畫抽象食物插圖，但未想把興趣變成職業。「如果變職業可能沒那麼enjoy（享受），不如留給藝術家去做。每次見到需要好勁功力的藝術品，會想可能我成世人都不會做到，可以支持他們好開心。」

約30件藏品 最貴近3萬元

John和Eugenia的藏品約有30件，大多不超過50厘米，最貴的藏品，金錢價值可能不及前兩期「誰是收藏家」受訪者藏庫中的任何一件。不過，談到自己擁有的藝術品，從事設計業的這一對，欣喜神情毫不遜色。

牆上最矚目的，是韓國藝術家金昭亨People油畫系列的一幅作品，由多個以塑膠彩顏料塊組成眾多「迷你人」，講述人類在群聚互動時，才能活出生命的美好；遠看抽象，但其實每個「人」的表情都不同。這幅畫是John在今年初購入，他說金昭亨相對有名氣，近年作品一推出，旋即被買下。

財力所限，無法每次把心頭好納入名下，但反令買畫者格外珍惜藏品。「我們留意了金昭亨的畫作兩年多，最初在Affordable Art Fair看到，好喜歡但沒買，我後悔了一整年！」後來，John在社交平台上傳信息問金昭亨會否再來香港，得到肯定回答。可是，為金昭亨代理的畫廊又告訴他，他想買的畫作已經賣出。Eugenia笑指，為了得到金昭亨的畫，John向畫廊努力爭取，終於找到目前這幅畫。畫廊原本將它存放在韓國，二人購入價近3萬港元，是他們歷來花費最貴的一件。

讀藝術家軼事 如陪伴創作

他們不是畫廊常客，但常在Instagram物色心水。「疫情時，我們少出街，多時間在家看電腦、玩電話。你知道Instagram的機制是，當你一開始看一兩個藝術家，就會推薦更多其他藝術家給你。」為什麼會買這幅和那幅？他們的答案很單純：「Because I like them（因為我喜歡），I like the colours（我喜歡它的顏色）！」

也許，不是每個人都需要對喜歡藝術品的理由，作千字文解釋。John和Eugenia說，與藝術品的共鳴，是收藏的理由。他們在社交平台上不止看畫，還會閱讀藝術家分享的感受和軼事，「好像陪着藝術家創作一樣，這很有趣，因為除了（藝術品）靚之外，如果背後有故事會是更有意義」。新冠病毒肆虐期間，很多畫家被迫留在家，久未與人接觸，Eugenia發現他們的創作源自抑鬱情緒。如紐約攝影藝術家William Mullan的作品Cherry Blossom，疫情間拍下尋常花草再拼貼；Eugenia認為，這是因為Mullan覺得生命短暫，如花草被人用手機隨手拍下，最終會被遺忘，他就用作品紀念。Eugenia在2018年便注意到Mullan的作品，不過價錢超過2000元，一直不捨得買；下定決心後，卻次次落於人後，買不到限定數量的數碼列印（digital printing）照片。2020年滑着手機熒幕，她看到Cherry Blossom，邊尖叫，邊下單「搶回來」。

他們希望支持這些創作者。Eugenia說：「我不是藝術家，但可以想像他們的生計來源就是賣畫，而前幾年是沒有收入。」數碼列印的藝術品價格不算貴，更重要是讓藝術家知道他們的作品有人欣賞。

低價位、網絡藝術品交易活躍

2024年《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》指，去年全球藝術品交易額下降，回調至約650億美元（約5070億港元），較前年少4%；可是，交易量卻增加4%，情况在較低價位的藝術品間尤其顯著。同時，網絡藝術品交易佔藝術品交易額18%，金額比前年增7%。全球線上藝術品平台Artsy在2021年的調查指，當年「every art collector is an online art collector（每個藝術藏家都是網絡藝術藏家）」。疫後，這樣的消費習慣維持，Artsy 2023年的調查形容，網上藝術購物不止是輔助渠道，而是藝術收藏的主要途徑；超過八成受訪者過去一年曾網購藝術品，比2019年升近兩成。

John曾在澳洲讀大學，在當地居住多年，Eugenia則曾在英國留學。他們常常到不同地方公幹和旅行，幾乎每次都會去當地市集、畫廊和美術館看看。「我小時不喜歡看美術展，但自從在香港接觸Affordable Art Fair，發現自己也買得起，就開始思考要買什麼，為什麼要花這筆錢，也會去不同畫展逛一逛。」John解釋。

這對夫婦在澳洲旅行時，不約而同愛上澳洲攝影師Matt Pearson的Glassy Bergs。Pearson捕捉到日出時反射在邦代海灘的泳池上的橙色光，吸引每天設計燈光的Eugenia；照片上自然景觀和現代建築的混合，又吸引曾在同一泳池玩耍的建築師John。兩夫妻後來驚喜發現他們是同好，馬上到市集找攝影師本人購入，並短暫交流。藝術品之於他們，有時是蘊含回憶的紀念品。

放在Glassy Bergs旁邊的是Bansky首次展覽的兩幅海報Cut & Run Exhibition Posters，當初只用20英鎊買下。而他們免費得來、不涉及金錢交易的收藏，就有畫家Jessica Lo依着Eugenia父母舊照畫的水彩畫，在2020年以Eugenia的抽象食物插圖交換。還有意大利建築師兼畫家Aleardo Arenosto送給他們的結婚禮物—— 一幅無題抽象畫，是關於香港的城鄉景觀。

Eugenia說「好似別人買衫，我們就選擇買畫，見到覺得好開心的，又可以負擔得到的就買」。他們的藏品不算多，不算貴，但不代表他們的藏品潛力和價值不高。英國傳奇平民收藏家Herbert Vogel和Dorothy Vogel，生平同樣不富有——前者是郵局職員，後者是圖書館員，也不為特別原因而藏。最初用微薄月薪買下畢加索陶藝，作為訂婚禮物，幾十年內單純的買小件、小幅作品，最後450平方呎的家，變成有近上千件藝術品的倉庫，包括眾多後來發迹的藝術家，受圈內外人景仰。

喜網上探索藝術家 直接交流

目前，只是在Instagram追蹤和探索藝術家，已讓他們十分滿足。比起畫廊和藝博會，一定程度受大眾口味影響，他們更能在網上找到自己喜歡的、有手工造詣的藝術家，又能跟他們直接交流。去年，Eugenia買下擅用刮刀畫油畫的日本畫家松永健志的作品合集書White，封底竟有一幅「神秘禮物」油畫真迹，讓她驚喜。松永健志住熊本郊區，短期內不會到香港擺展，若有機會，Eugenia和John想到熊本找他；簡簡單單的收藏，促成友誼。

回想他們在2019年第一次購入藝術品真迹，買下英國藝術家Andrew J Millar用寶麗來照片和金箔製成的作品，只用了1000元。目前Millar的作品市值升至約3000元一件，但他倆沒想過要賣出。John說自己只是新手，遠遠不是大藏家，但喜歡與藝術家同行的感覺，「在藝術家生涯早期買他的作品，隨着你變老，他也變得有名、成功，你就可以告訴人：我很早就知道他了」。

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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